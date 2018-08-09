Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çarşı ve mahalle bekçiliğine atanamayan Mehmet Aydın'a ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere yönelik bilgilendirme yapıldı.
Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tokatlı Berberden Cumhurbaşkanına Dilekçe" başlığıyla çıkan haberlerde, habere konu olan Mehmet Aydın'ın çarşı ve mahalle bekçiliği sınavını kazanmasına rağmen hakkında hükmün geriye bırakılması kararı olduğu için atamasının yapılmadığı ve mağdur olduğu şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mehmet Aydın'ın 3 Ocak 2012 tarihinde karıştığı bir olay sonucu hakkında yargılama yapıldığı, yargılama neticesinde altı ay hapis cezası aldıktan sonra hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı ve 2016 yılı içerisinde Diyarbakır Valiliği'nce çarşı ve mahalle bekçisi alımı için yapılan sınavda başarılı olması üzerine, hakkında güvenlik soruşturması gerçekleştirildiği vurgulandı. Soruşturmada Aydın'ın, mahkeme kararının hükümsüz kalması için gereken beş yıllık sürenin dolmadığı ve halen denetim altında olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Valiliği tarafından mesleğe girişinin uygun görülmediğine işaret edildi.
Mehmet Aydın'ın karar aleyhine açtığı davanın da adli mercilerce reddedildiği aktarıldı.
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