Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet teşkilatındaki FETÖ temizliği ve teşkilatın yeniden yapılanma sürecini Sabah'a değerlendirdi. Emniyet Teşkilatı'nda polis ve komiser yardımcısı olmak üzere 60 bin civarında yenileme yaptıklarına dikkat çeken Altınok, şunları söyledi: "YÖNETİCİ KADROYU TÜMÜYLE TASFİYE ETTİK"



Emniyetteki FETÖ temizliği sürecini 17-25 Aralık hükümete darbe girişimi ile değerlendirmek gerekiyor. O dönemde hukuki olarak ihraç etme olanağımız olmadığı için 17/25 Aralık sonrası İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü olduğunu belirlediğimiz 35 bin polisten 8 bininin yerini değiştirerek pasifize ettik. Öncelikle istihbarat, TEM, KOM, bilgi işlem müdürlüklerini temizledik. Kumpasın merkezi olan İstanbul özelinde yönetici kadroyu tümüyle tasfiye ettik. Teşkilatta FETÖ ile mücadelede ilk ve ciddi adım böyle başlatıldı. 17-25 Aralık kumpası akabinde bu adım atılmasaydı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında emniyetin başarılı olma şansı yoktu.

"FETÖ'CÜ YARGIÇLARDAN ÇOK DİRENÇ GÖRDÜK"



İç Güvenlik Kanunu ile beraber topyekûn mücadele hızlandı. Re'sen emekliler, il emniyet müdürlerinin değişimini, daire başkanlıklarının değişimini gerçekleştirdik. Teşkilatın tepe yönetiminden karşı darbe gelmemesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Merkez teşkilat ve illere sağlıklı atama yapmak için analizlere ağırlık verdik. Ayrıca Polis Akademisi bünyesinde yeni komiser yardımcısı yetiştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Operasyonel anlamda karşı atağa geçmek lazımdı. 22 Temmuz 2014'te Selam ve Tevhid kumpasını yapanlara dönük operasyon ile usulsüz dinlemeler yapan 60'a yakın FETÖ'cü alındı. Bu, teşkilattaki örgütün elebaşlarına yapılan ilk operasyondur. O dönemde yargıda tam manası ile temizlik harekâtı başlamadığı için FETÖ'cü yargıçlardan çok direnç gördük. 'Gözaltı sürelerimiz bitti' diyerek bu elebaşlarının çıkma teşebbüsüne şahit olduk. FETÖ bu operasyonla psikolojik olarak çöküntüye uğradı. 25 Aralık'ta Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile Yargıtay 1. ve 3. Daire'nin başkanları yer değiştirip atama, tayin, terfilerden sorumlu dairenin de üyeleri değişince yargısal boyuttaki bu hamle mücadeleyi verenlere moral motive sağladı. Ardından Tahşiye kumpasına karşı bir operasyon yapıldı. Bu da teşkilata büyük bir moral oldu. Akabinde HSYK seçimleri ile FETÖ'nün yargıdan temizlenmesi mücadeleye ivme kazandırdı.