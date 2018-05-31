"Emperyalistlerin oynadığı oyunları hep birlikte bozalım"

TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Hüseyin Öztürk: "TOÇ BİR-SEN olarak, Türkiye'de darbelerin yapılmasına göz yummadık. 17-25 Aralık'ta geldiler olmadı, gezi olaylarıyla geldiler olmadı, bu ülkenin başına bir cemaati bela ederek paralel devlet yapılanmasına giriştiler yine olmadı. 15 Temmuz'da geldiler yine olmadı. Şimdi, 24 Haziranda seçimimiz var, buna yönelik şu anda yeni hamleleri var. Şu anda dolar kuru üzerinden yeniden üstümüze geliyorlar." dedi.
Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Bartın İl Temsilciliği tarafından bir restoranda verilen iftarda İsrail'in her yıl ramazan ayında, Gazze'deki Müslümanları şehit ettiğini anlattı.
İsrail'in bu ramazan ayında da 62 Müslümanı şehit ettiğini ve 2 binin üzerindeki Müslümanı da yaraladığını ifade eden Öztürk, "Katil İsrail'in her yıl ramazan ayında yaptığı bu katliamları öncelikle lanetliyoruz." dedi.
Öztürk,şunları söyledi:
"TOÇ BİR-SEN olarak Türkiye'de darbelerin yapılmasına göz yummadık. 17-25 Aralık'ta geldiler olmadı, gezi olaylarıyla geldiler olmadı, bu ülkenin başına bir cemaati bela ederek paralel devlet yapılanmasına giriştiler yine olmadı. 15 Temmuz'da geldiler yine olmadı. Şimdi, 24 Haziranda seçimimiz var, buna yönelik şu anda yeni hamleleri var. Şu anda dolar kuru üzerinden yeniden üstümüze geliyorlar."
Türkiye'nin hızlı yürüyüşünü durdurmak ve ayağına pranga vurmak için aynı oyunların 2001-2002'de dolar kuru üzerinden oynandığını hatırlatan Öztürk, "Türkiye'nin kaynaklarını soyabilmek için yine aynı oyunları oynadılar. Daha sonrada geldiler dediler ki 'sizin memur maaşlarını bile ödeyecek paranız yok'. IMF'ye mahkum ettiler. Şimdi yine aynı oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
İftara, Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Memur-Sen Bartın İl Temsilcisi Mustafa Dağdeviren, kurumu müdürleri ile sendika üyeleri katıldı.
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