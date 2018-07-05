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Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin öncü dijital platformlarından Mynet’in kurucusu Emre Kurttepeli, şirketin diğer ortağı Tiger Global Fonu’nun hisselerini satın aldı.

Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Türkiye girişim dünyasının önemli hamlelerinden biri Mynet’in kurucusu Emre Kurttepeli’den geldi. Mynet’in yatırımcısı Tiger Global’in sahip olduğu yüzde 49’luk hisseyi alan Kurttepeli, böylece şirketin tüm hisselerinin sahibi oldu. Mynet’in küresel bir marka olması için çeşitli ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurttepeli, hisse değişimiyle birlikte Mynet’in yeni vizyonunu çok daha hızlı hayata geçireceğini vurguladı.

BlOCKHAIN VE YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ ÜRÜNLER

Mynet’in yeni vizyonuna ve ekibine olan inancının yüksek olduğunu belirten Kurttepeli, ekibe olan desteğinin de artarak devam edeceğin vurguladı. Kurttepeli, Mynet için teknoloji ağırlıklı bir vizyon çizildiğini, Blockchain ve Yapay Zeka gibi yeni teknolojileri temel alan ürünleri çıkaracak yeni ekiplerin kurulduğunu, oyun grubunun ise tamamen yurtdışına odaklanacağını açıkladı. Bu yeni strateji doğrultusunda Mynet CEO’luğuna kısa bir zaman önce Bilgen Aldan gelmiş ve yeni takım yapılanmasıyla şirketin vizyonunu “Bireysel müşterilere hizmet eden, global teknoloji şirketi” olarak belirlenmişti.

40’IN ÜZERİNDE GİRİŞİMDE ROL ALIYOR

Girişimci kimliğiyle 1990’lı yılların ortasında Türkiye’nin ilk kurumlara yönelik internet servis sağlayıcı şirketi Fornet’i, 1999 yılında ise Mynet’i kuran Emre Kurttepeli, bugüne kadar Trendyol gibi e-ticaret platformlarından Insider gibi yapay zeka bazlı kurumsal çözüm sunan firmalara, Sobee gibi oyun şirketlerinden çeşitli mobil çözümlere kadar 40’ın üzerinde girişimin kurucusu ya da yatırımcısı. Kurttepeli aynı zamanda Endeavor Türkiye ve Galata Business Angels’ın (GBA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

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Mynet hisse Tıger Global Emre Kurttepeli Mynet'in kurucusu

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