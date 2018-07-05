Emre Kurttepeli, Mynet'in Tıger Global'deki hisselerini satın aldı

Türkiye girişim dünyasının önemli hamlelerinden biri Mynet’in kurucusu Emre Kurttepeli’den geldi. Mynet’in yatırımcısı Tiger Global’in sahip olduğu yüzde 49’luk hisseyi alan Kurttepeli, böylece şirketin tüm hisselerinin sahibi oldu. Mynet’in küresel bir marka olması için çeşitli ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurttepeli, hisse değişimiyle birlikte Mynet’in yeni vizyonunu çok daha hızlı hayata geçireceğini vurguladı.

BlOCKHAIN VE YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ ÜRÜNLER



Mynet’in yeni vizyonuna ve ekibine olan inancının yüksek olduğunu belirten Kurttepeli, ekibe olan desteğinin de artarak devam edeceğin vurguladı. Kurttepeli, Mynet için teknoloji ağırlıklı bir vizyon çizildiğini, Blockchain ve Yapay Zeka gibi yeni teknolojileri temel alan ürünleri çıkaracak yeni ekiplerin kurulduğunu, oyun grubunun ise tamamen yurtdışına odaklanacağını açıkladı. Bu yeni strateji doğrultusunda Mynet CEO’luğuna kısa bir zaman önce Bilgen Aldan gelmiş ve yeni takım yapılanmasıyla şirketin vizyonunu “Bireysel müşterilere hizmet eden, global teknoloji şirketi” olarak belirlenmişti.