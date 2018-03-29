EMŞAV’dan ’Şehit ve Gazi Ormanı’na 300 fidan

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı’na 300 adet fidan dikti.

EMŞAV, şehit ve gazilerin anısını yaşatmak için Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde bulunan EMŞAV Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı’na 300 adet meyve fidanı ve çeşitli süs bitkileri dikti. Yoğun katılımla yapılan etkinlikte, şehitlerin ruhuna dua okundu. EMŞAV Karadeniz İl Temsilcisi Bilal Erim, şehit ve gazilerin hatırlanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fidan dikimi etkinliğine Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Polis Emeklileri Derneği Samsun İl Başkanı Sadık Aydın ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Etkinlik kapsamında yüzlerce meyve fidanı ve süs bitkisi ormana dikildi.