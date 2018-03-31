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EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından, şehitler için mevlit okutuldu.EMŞAV binasında şehitler için düzenlenen 171’inci mevlitte, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından, şehitler için mevlit okutuldu.
EMŞAV binasında şehitler için düzenlenen 171’inci mevlitte, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Mevlit programına EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Akın Sağlam, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, Milli Güreşçi Mehmet Donbay, özel harekat polisleri gaziler ile şehit aileleri katıldı.
EMŞAV bu ay ki mevlidi şehit polis memurları Halis Karaoğlu, Avni Şener, Mehmet Muştalı, Nurettin Cinsoy ile tüm şehitler için okuttu. Okunan Kur’an, geçen günlerde vefat eden EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim’in babası Salim Erim ve mevlide katılanların geçmişlerinin ruhuna da bağışlandı.

EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit

EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit

EMŞAV’dan şehitler için 171’inci mevlit

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