EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır aranan iki kayıp çocuktan Bayram Erol'un annesi Adile Erol, Kelkit Çayı'nda bulunan kemik parçasının oğluna ait olduğunun belirlenmesine ilişkin, "En azından çocuğumun mezarı olacak. Rabbim dualarımı kabul etti. En azından ölüsüne rastladık." dedi.
Kelkit Çayı'nda 8 Mayıs'ta bulunan kemik parçasının Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol'a ait olduğunun kesinleşmesi üzerine bölgede dün yeniden başlatılan arama çalışması sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları Kelkit Çayı'ndaki hidroelektrik santrali ile çocukların güvenlik kamerasında son görüldüğü bölgede yoğunlaşıyor.
Anne Adile Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Bayram ile Dursun Kaan Taşcı'nın kaybolmasının üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçtiğini, bu süre içinde çok acılar çektiklerini söyledi.
Çocuğuna ne olduğunu bilememenin çok ağır olduğunu anlatan Erol, "Çocuğumuzu merak ettik. Her zaman ona ulaşmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Rabbime şükür 2,5 yıl sonra çocuğumuza ait kemik ve ayakkabısına rast gelinmiş. Hem biraz mutluyum hem öldüğü için hüzünlüyüm ama en azından çocuğumun ne olduğunu bilmek beni mutlu etti. Yine de yüreğim yaralı, 2,5 yıllık hasretim var." diye konuştu.
- Oğlunu rüyasında görmüş
Çocuğunu çok özlediğini ifade eden anne Erol, güçlükle duygularını şöyle dile getirdi:
"Ölüsü geldi ama yine hiç olmamaktan iyi. Yarım yok. Çok kötüyüm. Hiç haberimiz yoktu. Vali Bey'in geleceğini söylediler. 'Irmağa adam düştüğü için bize de geçmiş olsun demeye gelmiştir' diye düşündüm. Hiç şüphelenmedim. Yanındakilerin giysilerinin farklı olduğu için, 'Acaba bunlar niye geldi?' dedim. 'Herkes bana bakıyor, üzgünler' dedim. Söyleyince bayılmışım. İnanamadım şok oldum, hala da inanamıyorum. En azından çocuğumun mezarı olacak. Rabbim dualarımı kabul etti. En azından ölüsüne rastladık. Birkaç ay önce çocuğumu rüyamda görmüştüm. 'Anne ağlama' dedi. 'Üzülme' dedi. 'Ben sudayım' dedi. Bir haber vermişti çocuğum bana. Yine de inanamıyordum."
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ve 8 yaşındaki Bayram Erol, oyun oynarken kaybolmuş, uzun süre devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. İlçede 25 Nisan 2018'de hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının, kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.
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