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EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:35 | Son Güncelleme

  CAPİTAL Dergisi tarafından "Türkiye'nin En Beğenilen Özel Şirketi Araştırması"nın ödül töreni, bu akşam Hilton Otel'de gerçekleştirildi.

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)
CAPİTAL Dergisi tarafından "Türkiye'nin En Beğenilen Özel Şirketi Araştırması"nın ödül töreni, bu akşam Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin en beğenilen üç şirketi Koç Holding, Arçalik ve Garanti Bankası oldu.
Capital dergisinin 16 yıldır düzenlediği Türkiye'nin en beğenilen şirketleri araştırmasında ilk üçe giren şirket ve kendi alanında en beğenilen 37 şirkete düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG
Bu yıl 17'incisi yapılan araştırmada Türkiye'nin en beğenilen şirketleri Koç Holding, Arçalik ve Garanti Bankası olarak sıralandı.

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER
Araştırma sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise şöyle oldu:
Allianz Sigorta, Akçansa, Banvit, Betek Boya, Boyener Grup, BSH, Coca-Cola, DHL, Doğtaş-Kelebek, Eczacıbaşı-Vitra, Enerji SA, Enka, Ereğli Demir-çelik, Eti, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Garanti Factoring-Garanti Yatırım, Hilton, LC Waiikiki,L'Oreal, Medina Turgul DDB,Mercedes-Benz Türk, McKinsey, Mey İçki, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Novartis, Samsung, SEK, Shell, Şişecam, Unilever, Vodafone, Yapı Kredi Leasing,Yemeksepeti.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan detay
-Konuşmalardan detay
-Ödül töreni
-Toplu fotoğraf çekimi
-Genel ve detaylar

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