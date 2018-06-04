Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Bize geçmişi vadediyorlar. Projeleri durdurmayı vadediyorlar. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi.'' dedi.

Bursa'da, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gönül insanı olduğunu, dostlarına, kardeşlerine, akrabalarına asla sırtını dönmediğini bildirdi.

Türkiye'de hangi milletten olursa olsun her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''15 Temmuz gecesi ben o gece Meclis çatısı altındaydım ve o gece Türkiye'yi işgale kalkan hainler, darbeciler o gece Türkiye'yi teslim almaya çalışırken, ben gönül coğrafyamızdaki birçok ülkeden birçok insanın telefonunu aldım. 'Allah aşkına ağabey bize yol göster, biz gelmek istiyoruz. Türkiye'yi ve bayrağı muhafaza etmek istiyoruz. Biz orada bulunmalıyız, Türkiye bizim ana vatanımız. Biz orada olmazsak kalbimiz kurusun.' diyenler vardı. Sizi temin ederim ki o gece Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Üsküp'ten Atatürk Havalimanına gelen kardeşlerimiz oldu. Bu bayrak altında, gölgesinde rahat ederken ve bu toprağın ekmeğini, suyunu yiyip içerken bu bayrağa hain gözlerle bakanlar olsa da Allah'ın izniyle 300 milyon Türk kardeşimiz bizim gönül coğrafyamızda onların gözünü oymaya hazırdır.''