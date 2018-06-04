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"En büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bize geçmişi vadediyorlar. Projeleri durdurmayı vadediyorlar. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi" - "Bu bayrak altında, gölgesinde rahat ederken ve bu toprağın ekmeğini, suyunu yiyip içerken bu bayrağa hain gözlerle bakanlar olsa da Allah'ın izniyle 300 milyon Türk kardeşimiz bizim gönül coğrafyamızda onların gözünü oymaya hazırdır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Bize geçmişi vadediyorlar. Projeleri durdurmayı vadediyorlar. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi.'' dedi.

Bursa'da, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gönül insanı olduğunu, dostlarına, kardeşlerine, akrabalarına asla sırtını dönmediğini bildirdi.

Türkiye'de hangi milletten olursa olsun her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''15 Temmuz gecesi ben o gece Meclis çatısı altındaydım ve o gece Türkiye'yi işgale kalkan hainler, darbeciler o gece Türkiye'yi teslim almaya çalışırken, ben gönül coğrafyamızdaki birçok ülkeden birçok insanın telefonunu aldım. 'Allah aşkına ağabey bize yol göster, biz gelmek istiyoruz. Türkiye'yi ve bayrağı muhafaza etmek istiyoruz. Biz orada bulunmalıyız, Türkiye bizim ana vatanımız. Biz orada olmazsak kalbimiz kurusun.' diyenler vardı. Sizi temin ederim ki o gece Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Üsküp'ten Atatürk Havalimanına gelen kardeşlerimiz oldu. Bu bayrak altında, gölgesinde rahat ederken ve bu toprağın ekmeğini, suyunu yiyip içerken bu bayrağa hain gözlerle bakanlar olsa da Allah'ın izniyle 300 milyon Türk kardeşimiz bizim gönül coğrafyamızda onların gözünü oymaya hazırdır.''

-''Türkiye anavatandır''

Çavuşoğlu, Türkiye'nin basit bir ülke olmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Kafkasların, Ortadoğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Balkanların anavatanı olduğunu vurguladı. Türkiye'ye bir şey olması halinde o bölgelerin kendisini güvende hissetmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye içinde yaşayan yöneticiler olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere diyoruz ki, 'Sınırlarımız dışında nerede bir kardeşimiz yaşıyorsa yaşasın, eğer onun ayağına diken batarsa bizim kalbimize hançer saplanmıyorsa bize uyku yok kardeşlerim.' Ahıskalı da bizim kardeşimiz, diğerleri de bizim kardeşimizdir. Bundan 2-3 yıl önce yine sizlerle bir araya gelmiştik ve bana demiştiniz ki 'Tıp mezunu kardeşlerimiz var, doktorluk yapamıyor. Öğretmenlik mezunu kardeşimiz var, öğretmenlik yapamıyor.' Kardeşlerim gözünüz aydın hepiniz vatandaş oldunuz, nerede isterseniz orada çalışabilirsiniz. Siz istersiniz biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar, gerisi yalan. Bize geçmişi vadediyorlar. Projeleri durdurmayı vadediyorlar. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. Osmangazi Köprüsü yapıyoruz, direkleri uzunmuş göçmen kuşların yolları değişiyormuş, hadi oradan.''

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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