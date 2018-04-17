"En büyük bütçe milli eğitime veriliyor"

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, hükümetin bütçeden en büyük payı eğitime ayırdığını belirterek, "İnsanımızı, beşeri sermayemizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.
Erdem, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezince (BASAM) Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen Balkan dernekleri toplantısında, yarın İzmir'de Arnavutçanın seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacağını belirtti.
Daha önce Boşnakçayı seçmeli dersler arasına aldıklarını, ardından Arnavutça için talep geldiğini ifade eden Erdem, "Hemen onun çalışmasını başlattık. Trakya Üniversitesi kitaplarını hazırladı. Türkiye'nin Balkanlardan gelen büyük bir nüfus var. Türkçe öğreniyorlar, bunun yanında köklerinin geldiği, atalarının bulunduğu yerlerin dillerini de öğrenmiş oluyorlar. Bu bakımdan hükümetimiz çok ciddi adımlar atıyor. Şu anda birçok seçmeli dil girdi. En son da Arnavutça." ifadelerini kullandı.
Erdem, Bakanlık olarak 18 milyon öğrencinin hepsine ayrı önemle eğitim vermeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Eğitim çok tartışılan bir konu ama hükümetimiz en büyük bütçeyi milli eğitime veriyor. İnsanımızı, beşeri sermayemizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle bakıyoruz, petrolünüz, doğalgazınız, elmasınız olabilir ama bunlar yetmiyor. Civarımızda bu tip ülkeler çok fazla, her biri insanları iyi yetişmediği için savaşlarla, krizlerle boğuşuyor. Ama Türkiye hiçbir önemli madeni yok, bölgenin yıldızı durumda."
Müzik dinletisinin de sunulduğu etkinliğe DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve BASAM Başkanı Rifat Sait de katıldı.
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