"En büyük bütçe milli eğitime veriliyor"

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, hükümetin bütçeden en büyük payı eğitime ayırdığını belirterek, "İnsanımızı, beşeri sermayemizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Erdem, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezince (BASAM) Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen Balkan dernekleri toplantısında, yarın İzmir'de Arnavutçanın seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacağını belirtti.

Daha önce Boşnakçayı seçmeli dersler arasına aldıklarını, ardından Arnavutça için talep geldiğini ifade eden Erdem, "Hemen onun çalışmasını başlattık. Trakya Üniversitesi kitaplarını hazırladı. Türkiye'nin Balkanlardan gelen büyük bir nüfus var. Türkçe öğreniyorlar, bunun yanında köklerinin geldiği, atalarının bulunduğu yerlerin dillerini de öğrenmiş oluyorlar. Bu bakımdan hükümetimiz çok ciddi adımlar atıyor. Şu anda birçok seçmeli dil girdi. En son da Arnavutça." ifadelerini kullandı.

Erdem, Bakanlık olarak 18 milyon öğrencinin hepsine ayrı önemle eğitim vermeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: