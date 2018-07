"En büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimiz"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizdir." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni’nde konuşan Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu törene katılmayı planladığını ancak yurt dışı ziyareti dolayısıyla bulunamadığını bildirdi.

15 Temmuz Spor Sahası'nda yapılan törende alandakilere Başkan Erdoğan'ın selamlarını ileten Yıldırım, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da bağımsızlık uğruna Hasan Tahsin tarafından ilk kurşunun atıldığı direniş şehri olduğunu, bu kentin damarlarında mili egemenliğin asil dokusu ve bağımsızlığın yer aldığını belirtti.

Yıldırım, bugün mezun olan teğmenlerin milli iradeye ve egemenliğe bağlı, bağımsızlık şiarından asla taviz vermeyecek askerler olacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye, şu iki şeyin ülkesidir, birisi çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik çünkü topraklarımız çoktu. İyi asker yetiştirdik çünkü bu toprakları isteyen düşman çoktu.' der. Biz bu sözlerin karşılığını tarihte sıkça gördük. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizzat yaşadık. Ordumuz, milletimizi, devletini hedef alan her türlü tehdide karşı her an hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı son yıllardaki en amasız mücadelenin kahramanları, kolluk kuvvetlerimiz, kahraman askerimiz, komutanlarımız ve değerli Mehmetçiklerimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek askeri kabiliyeti, manevra yeteneği, milli savunma sanayisinde ürünleriyle güçlendirilmiş, yerli ve mili teknolojik donanımıyla dosta güven düşman korku vermektedir."