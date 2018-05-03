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"En büyük handikabımız FETÖ'nün hala Balkanlar'da zemin bulması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ile Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın: -"Balkanlar'da Türkiye olarak en büyük handikabımız, FETÖ'nün hala zemin bulması. Kırk sene bizde de 'hoşgörü' dediler ama halkımızı bombalayarak şehit ettiler. Aynısını tedbir almazlar ve bize yardımcı olmazlarsa onlar da yaşayacaklardır"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Balkanlarda Türkiye olarak en büyük handikabımız, FETÖ'nün hala zemin bulması. Kırk sene bizde de 'hoşgörü' dediler ama halkımızı bombalayarak şehit ettiler. Aynısını tedbir almazlar ve bize yardımcı olmazlarsa onlar da yaşayacaklardır." dedi.

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Rektör Aydın'ı ziyaret etti.

Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite olarak kardeş ülkelerle birlikte yürümek istediklerini söyledi.

Kosova'daki bazı üniversitelerle ikili iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirten Aydın, üniversitelerinde az sayıda Kosovalı öğrenci bulunduğunu, bu sayıyı artırmak istediklerini anlattı.

Aydın, "Balkanlarda Türkiye olarak en büyük handikabımız, FETÖ'nün hala zemin bulması. Kırk sene bizde de 'hoşgörü' dediler ama halkımızı bombalayarak şehit ettiler. Aynısını tedbir almazlar ve bize yardımcı olmazlarsa onlar da yaşayacaklardır. Bunu ikaz etmek lazım." diye konuştu.

Şinik de Türkiye'ye yakışır bir misafirperverlikle karşılaştıklarını dile getirerek, kendilerinin de Kastamonu ile Kosova arasında iş birliğinin artmasını istediklerini ifade etti.

"Türkiye ile nasıl daha sıkı iş birliğinde bulunabiliriz?" düşüncesiyle Kastamonu'ya geldiklerini aktaran Şinik, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi, valiliği, belediye başkanlığını ziyaret ettik. Kosova ile Kastamonu'nun arasında çok ortak noktalar var. Ortak noktalarımızı geliştirme, yatırım, öğrenci programları hakkında konuşmalarımız oldu. Bundan sonraki dönemde bugüne kadar yapılan iş birliğinin devamı konusunda ortak kanıya vardık. Kosova ile Kastamonu'nun dostluk ve ekonomik ilişkileri içerisinde nasıl ortak programlar olabilir, onu konuşuyoruz."

Ziyarete Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da katıldı.

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FETÖ kastamonu üniversitesi Kosova Prof. Dr. Seyit Aydın

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