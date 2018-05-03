"En büyük handikabımız FETÖ'nün hala Balkanlar'da zemin bulması"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Balkanlarda Türkiye olarak en büyük handikabımız, FETÖ'nün hala zemin bulması. Kırk sene bizde de 'hoşgörü' dediler ama halkımızı bombalayarak şehit ettiler. Aynısını tedbir almazlar ve bize yardımcı olmazlarsa onlar da yaşayacaklardır." dedi.

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Rektör Aydın'ı ziyaret etti.

Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite olarak kardeş ülkelerle birlikte yürümek istediklerini söyledi.

Kosova'daki bazı üniversitelerle ikili iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirten Aydın, üniversitelerinde az sayıda Kosovalı öğrenci bulunduğunu, bu sayıyı artırmak istediklerini anlattı.

Aydın, "Balkanlarda Türkiye olarak en büyük handikabımız, FETÖ'nün hala zemin bulması. Kırk sene bizde de 'hoşgörü' dediler ama halkımızı bombalayarak şehit ettiler. Aynısını tedbir almazlar ve bize yardımcı olmazlarsa onlar da yaşayacaklardır. Bunu ikaz etmek lazım." diye konuştu.