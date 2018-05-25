AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geleceğimizin teminatı gençlere çok büyük önem veriyoruz. Onları yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Onun için en büyük ödeneği milli eğitime ayırıyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, Şuhut Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önünü kesmek için pek çok plan yapıldığını söyledi.

Batının hala plan üstüne plan yaptığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Ama aziz milletim gerçekten kahraman. Ben de bu milletin bir evladı olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah bu planları da Rabb'im onların başlarına geçirecek. Kurdukları planlar, hile ve desiseler başlarına geçecek. Ama bu konuda gerçekten uyanık olmamız gerekir. Gelecek nesillere çok daha büyük, güçlü bir Türkiye bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Zaten hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın büyük hedefleri var. Üç tane büyük hedefi ortaya koymuştu. Bunlardan birincisini Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023'te kutlayacağız. Allah nasip ederse, o gün Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselecek. Buna ben yürekten inanıyorum.”