HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"En büyük ödeneği milli eğitime ayırıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Geleceğimizin teminatı gençlere çok büyük önem veriyoruz. Onları yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Onun için en büyük ödeneği milli eğitime ayırıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geleceğimizin teminatı gençlere çok büyük önem veriyoruz. Onları yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Onun için en büyük ödeneği milli eğitime ayırıyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, Şuhut Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önünü kesmek için pek çok plan yapıldığını söyledi.

Batının hala plan üstüne plan yaptığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Ama aziz milletim gerçekten kahraman. Ben de bu milletin bir evladı olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah bu planları da Rabb'im onların başlarına geçirecek. Kurdukları planlar, hile ve desiseler başlarına geçecek. Ama bu konuda gerçekten uyanık olmamız gerekir. Gelecek nesillere çok daha büyük, güçlü bir Türkiye bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Zaten hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın büyük hedefleri var. Üç tane büyük hedefi ortaya koymuştu. Bunlardan birincisini Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023'te kutlayacağız. Allah nasip ederse, o gün Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselecek. Buna ben yürekten inanıyorum.”

- “Arkadan gümbür gümbür gelen genç nesil var”

"Türkiye nereden nereye geldi" sözlerine yer veren Eroğlu, geçmişte memlekette iğne ve ipliğin dahi yapılamadığını, her şeyin dışarıdan alındığını hatırlattı.

Türkiye’nin 180 ülkeye ihracat yapan müteşebbislerinin olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Arkadan gümbür gümbür gelen genç nesil var. Onlara gerçekten güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlere çok büyük önem veriyoruz. Onları yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Onun için en büyük ödeneği Milli Eğitime ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’da da eğitim konusunda büyük mesafe katedildiğine işaret ederek, kente ikinci üniversitenin kurulduğunu vurguladı.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralıBeşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyorBekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.