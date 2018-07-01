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"En büyük reformlardan birine imza atıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi" - "Küresel sermaye güçleri yeni dünya düzeninde önümüze şunu dayatıyorlardı, 'Kamuyu, kamu hizmetlerini özelleştirin. Kamu şirketlerini tasfiye edin. Kamu hizmetlerini özel sektör eliyle yapın.' Bu, yapılan baskılara Recep Tayyip Erdoğan'ın meydan okumasıdır"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro yolunun açılmasıyla ilgili, "Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri
Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de kayıtlı çalışan sayısının 12 milyon 800 bin olduğunu belirten Arslan, "Bunların sadece 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 11 milyon 800 bin işçi bizi bekliyor. Bizim diğer insanların sorunlarını anlatabilmemiz lazım." diye konuştu.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçisine kadro yolu açan düzenlemeye değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kararname ile uzun süre tartıştığımız KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadro yolu açılmış oldu. Bu geç kalınmış bir düzenlemeydi. Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi. Küresel sermaye güçleri, yeni dünya düzeninde önümüze şunu dayatıyorlardı, 'Kamuyu, kamu hizmetlerini özelleştirin. Kamu şirketlerini tasfiye edin. Kamu hizmetlerini özel sektör eliyle yapın.' Bu, yapılan baskılara Recep Tayyip Erdoğan'ın meydan okumasıdır. Bu meydan okumayı kamuoyuyla fazla paylaşamadık. Neden 950 bin arkadaşımızın kadro sorunu çözüldü, 50 bine yakın arkadaşımızın sorunu çözülmeyince bütün gözler 50 bine takıldı. Bugün KİT'lerdeki arkadaşlarımızın da sorunu çözülmüş oluyor. Geride kalan taşeron arkadaşlarımızın sorununun çözümü için yeni adımların atılmasını bekleyeceğiz."

Arslan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken de tarihi ve başarılı bir seçimin geride bırakıldığını, seçimle Batı'nın ve Türkiye'nin sözde müttefiklerinin Türkiye'ye yönelik bütün beklentilerinin boşa çıkartıldığını söyledi.

Genel Kurul'a, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve işçi sendikalarının temsilcileri de katıldı.

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Çelik-İş Sendikası HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Kayseri

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