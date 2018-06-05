- "En çevreci parti AK Parti'dir"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Biz gelecek hedeflerimize sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştireceğimiz çok önemli bir farkındalıkla birlikte ilerliyoruz. Bugün biz diyoruz ki biz ezelden çevreciyiz, bugün en çevrece parti AK Parti'dir." dedi. Karaaslan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Batı Park'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yılda çevre konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. AK Parti'nin çevreci yönünün yol hikayesinin kahramanının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Çiğdem Karaaslan, şöyle konuştu: "İlk kez büyükşehir belediye başkanı olduğunda İstanbul'da kentin içinde bulunduğu hal dünya şehrine yakışmayacak, kadim bir şehirle yan yana durmayacak, İstanbul'un geçmişini bilenleri çok büyük üzüntüye boğan çöp dağları vardı. Susuzluk vardı. İstanbul'da Haliç'in kokusundan yanından geçilmezdi. Bir belediye başkanının neleri değiştirebileceğini, bir şehre neler katabileceğini bir bakış açısını o şehirden başlayarak sonra Türkiye'ye nasıl yayılabileceğini gördük."

- "Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yol haritamızı belirledik" Karaaslan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde çok önemli hedef ve projeleri olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Bunların başına millet bahçelerini koyduk. Millet bahçeleriyle birlikte bugün şehirlerimizin çözülmüş o derin sorunlarının, artık görmeye alışık olmadığımız altyapı problemlerinin, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmış hiçbir şehirde bulunmayan çöp dağlarının, yollardan akan kanalizasyonların olmadığı şehirlerimizde bugün artık biz yeşil alan kullanımlarından, açık alan kullanımlarından, kamusal alanların sayılarının arttırılmasından bahsediyoruz. Nereden nereye geldik? Anlatacak o kadar çok şey, söyleyecek o kadar farklı konu var ki. Uzun yıllar bir algı operasyonu yürüttüler. Dediler ki 'Siz ağaçları kesersiniz yerine inşaat yaparsınız.' Şimdi soruyorum, bugüne kadar dünyada orman varlığını artırmayı başarabilen çok nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de 4 milyar 2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tüm bu yapılanlar bizim bakış açımızı göstermekte. Bugün 140 adet şehir ormanını Türkiye'ye kazandırdık. Bugün biz dünya için, 7 milyar insan için 7 milyar fidan hedefini koyduk. Biz küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yol haritamızı belirledik. Bugün biz, 'Evet büyüyeceğiz, evet sanayileşeceğiz ama koruyarak, yaşatarak büyütmek mümkün.' dedik ve yeşil büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle birleştirerek seçim beyannamemizde bunları vurguladık."

- "En çevreci parti AK Parti'dir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Karaaslan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçen projeyle kaynağında ayrıştırılarak bütün süreçleri tamamlanan evsel atıkların geri dönüştürüldüklerini anlattı. Söz konusu projeyi büyük bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Karaaslan, şunları dile getirdi: "Bir milat olarak kabul ettiğimiz Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Bugün biz İspanya, Yunanistan'dan sonra üçüncü, dünyada en çok Mavi Bayrağa sahip plajlarımızla öncü ülkelerden biriyiz. Bizim 2002 yılında 140 mavi bayraklı plajımız varken bugün bu sayı 459'a çıktı. Bugün biz biyolojik çeşitlilikle ilgili envanter hazırlanması için Türkiye'nin büyük bir bölümünde çalışmalarımızı tamamladık. Bugün biz ekolojik çeşitliliğin korunması için Türkiye'de farkındalık oluşturacak çok önemli çalışmalara imza attık. Biz gelecek hedeflerimize sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştireceğimiz çok önemli bir farkındalıkla birlikte ilerliyoruz. Bugün biz diyoruz ki biz ezelden çevreciyiz, bugün en çevreci parti AK Parti'dir."