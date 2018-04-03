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En çok baltasına sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Amasya’da köyündeki bağ evinden tarım aletleri çalınan Mustafa Danış, hırsızların yakalanmasının yanı sıra baltasının bulunmasına da çok sevindi.Uzunoba, Salucu, Kurnaz, Yolpınar ve Harmanağılı köylerindeki bağ evlerinden çalınan tarım aletlerinden çoğu, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yakaladığı 4 hırsızlık şüphelisinin tutuklanmasının ardından sahiplerine teslim edildi.

Amasya’da köyündeki bağ evinden tarım aletleri çalınan Mustafa Danış, hırsızların yakalanmasının yanı sıra baltasının bulunmasına da çok sevindi.
Uzunoba, Salucu, Kurnaz, Yolpınar ve Harmanağılı köylerindeki bağ evlerinden çalınan tarım aletlerinden çoğu, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yakaladığı 4 hırsızlık şüphelisinin tutuklanmasının ardından sahiplerine teslim edildi. Yaklaşık 15 bin liraya mal ettiği elektrikli su dinamolarının yanı sıra bağ evinin demir kapısıyla baltasının da çalınması sonrası başvurduğu Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı’na bu sefer diğer köylülerle birlikte bulunan aletlerin tespiti için giden Uzunoba köyünden Mustafa Danış, “Baltamın sayesinde hırsızların kabul etmedikleri 3 olay daha aydınlanacak” dedi.
Danış, “’Biz girmedik’ diyorlardı. Ama çaldıkları baltamı burada buldum. Bin tane balta olsa yine tanırım. Jilet gibiydi. Hırsızların yakalanmasına da çok sevindim. Biz 30 yıldır oradayız. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Jandarma hırsızları yakalayarak bizi rahatlattı” diye konuştu.
Hırsızlık şüphelilerinin ev ve iş yerleri ile Havza’daki bir hurdacıda ele geçirilen toplam 90 tarım aletinin sahiplerine teslim edilmesine başlandı. Çok sevinen köylülere jandarma tarafından tatlı da ikram edildi.

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