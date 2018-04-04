En çok kütüphane kullanan öğrenciler ödüllendirildi

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu, kütüphane haftası kapsamında en çok kütüphane kullanan öğrencilerini ödüllendirdi.

Kütüphane haftası kapsamında en çok kütüphane kullanan öğrencileri ödüllendirilmesi için Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, okul müdürü Mustafa Şenel okuma, anlama ve muhakeme etme becerilerini ilkokul yıllarından itibaren öğrencilere kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphane kültürünü aşılamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu, kütüphaneden en çok kitap alan öğrencileri ödüllendirdi. Okuyan ve okuduğu kitapları tekrar kütüphaneye iade eden öğrencilere plaket, GKV 50. Yıl Kitabı ve hikaye kitabı hediye edildi. Her sınıf seviyesinden bir öğrencinin hak ettiği ödülleri okul müdürü Mustafa Şenel ve kütüphane sorumlusu Duygu Duygulu öğrencilere takdim etti. Birinci sınıflardan Nas Benlier, ikinci sınıflardan Zehra Bükücü, üçüncü sınıflardan İrem Ezgi Duman, dördüncü sınıflardan Görkem Ayvazoğlu 2017-2018 eğitim öğretim yılının en çok kitap emanet alan öğrencileri oldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu müdürü Mustafa Şenel, öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.