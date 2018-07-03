En düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye yükseldi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-MALİYE Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir" denildi.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği açıklandı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 oranında artırılmıştır. 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir"
Bu artışlar neticesinde 2018 yılı Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şu şekilde oluştu:
UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)
2018 Ocak 2018 Temmuz
MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978
GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519
MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387
ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247
KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651
BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516
POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823
UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124
MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634
TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527
PROFESÖR 1/4 8.384 9.089
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347
VAİZ 1/4 4.082 4.415
AVUKAT 1/4 4.967 5.377
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