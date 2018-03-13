En fazla atık pil toplayan muhtarlara ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, atık pil toplama kampanyasında dereceye giren muhtarlara ödüllerini verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her üç ayda bir gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. Toplantı, Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ali Şık’tan gelen acı haber sebebiyle hüzünlü başladı. Üzüntüsünü dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Toplantıda muhtarlarla son gelişmeleri değerlendiren Mustafa Bozbey, Nilüfer’de son 18 yılın en az nüfus artışının yaşandığına dikkat çekti. Bozbey, kentsel yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından nüfus patlaması yaşanacağını belirterek, “Nilüfer, bu sene en az büyüyen olarak değerlendirildi. 10 bin civarından nüfusumuz arttı. 415 bin olan nüfusumuz 425 bine çıktı. Ama görünen o ki 7 bin civarında nüfus kaydı Nilüfer’den alınmış. Bunun da sebebi kentsel dönüşümün altında gerçekleşen bir durum. Ama son 18 yıldır ilk defa bu kadar az arttı. Konut sayısına baktığımızda 200 bine dayanan konutumuz var. 200 bin dediğimizde aile büyüklüğünü iki buçuk olarak kabul etseniz 500 bin nüfus yapar. Yaklaşık 20 bine yakın konut yıkılmış durumda. Bu mevcut olan yapıların yıkılıp tekrar yapılması iki sene sonra nüfusta inanılmaz bir patlama yaşanacağının göstergesi. Bazı mahallelerimizin nüfusları ikiye katlanacak. Ataevler, İhsaniye gibi mahallelerin nüfuslarının artacağını düşünüyoruz ve iki yıl sonra 500 bini aşan bir şehir olacağız” diye konuştu.

Başkan Bozbey, konuşmasının ardından Nilüfer Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile birlikte yürüttüğü Muhtarlıklar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren muhtarlara ödüllerini verdi. Yarışmada ilk dörde girenlere çeşitli ödül, katılım sağlayan muhtarlara da plaketle teşekkür edildi.

Yarışmada en çok pil toplayan Konak Mahallesi Muhtarı Hale Çağan birinci olurken, ikinci sırada Çamlıca Mahalle Muhtarı Orhan Öztürk, üçüncü sırada Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ve dördüncü sırada da Maksempınar Mahalle Muhtarı Mehmet Eren yer aldı.

Yarışma sonucunda muhtarlar, 2017 yaz dönemi boyunca 558 bin 225 gram toplam 30 bin 846 adet atık pili geri kazanıma kazandırmış oldu. 1 kalem pilin 4 metreküp toprağı zehirlediği hesaplandığında yarışmada toplanan atık pil ile 123 bin 384 metreküp toprak korunmuş oldu. Toplanan atık pillerle, Nilüfer Belediyesi’nin İhsaniye Mahallesi’nde 4 bin 755 metrekare olan Oyun Engel Tanımaz Parkı gibi 13 park kadar alan korunmuş oldu.

Toplantının sonunda Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de Kayapa Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmayı planladığı ve daha önce Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yeni alınan karara karşı bilgilendirmede bulunarak, kararın iptaline yönelik imza kampanyasına destek istedi.