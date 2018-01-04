En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF" ve yüzde 1,26 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030207 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 0,035222 -1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,095545 -1,26 MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,024776 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021273 -1,16 Anadolu Hayat Em. Hisse Sen. Gr. EYF 0,083394 -1,15 Anadolu Hayat Em. Hisse Sen. EYF 0,120812 -1,15 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040523 -1,14 Halk Hayat ve Em.Hisse Senedi EYF 0,020363 -1,14 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,068729 -1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)