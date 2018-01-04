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En fazla kaybettiren yatırım fonları

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 49 dakika önce

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,62 ile "Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,62 ile "Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)”, yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,53 ile "HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 39,054692 -1,62 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 17,790266 -1,56 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,105247 -1,53 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 57,260409 -1,52 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 38,210960 -1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF) 1,166419 -1,50 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,117867 -1,49 İş Portföy Temettü Ödeyen Şir.His.Sen.F. (HYF) 1,690896 -1,46 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,059401 -1,43 İş Portföy BIST30 End. His.Sen.Fon(H.S.Yoğ.Fon) 0,059219 -1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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