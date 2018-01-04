HABER

En fazla kazandıran BES fonları

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 45 dakika önce

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.EYF", yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,85 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.EYF 0,025140 1,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,073072 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013731 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,022331 0,59 Fiba Em. ve Hay.Perform Portföy Değ. EYF 0,010423 0,48 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,052962 0,41 Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015702 0,32 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011296 0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 0,013384 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036447 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.