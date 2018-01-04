En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.EYF", yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,85 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.EYF 0,025140 1,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,073072 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013731 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,022331 0,59 Fiba Em. ve Hay.Perform Portföy Değ. EYF 0,010423 0,48 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,052962 0,41 Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015702 0,32 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011296 0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 0,013384 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036447 0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
(AA)
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