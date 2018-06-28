En fazla Türk Almanya'da yaşıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, yurt dışında yaşayan 6 milyonu aşkın Türk vatandaşının yaklaşık 5 milyonu Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da bulunuyor. Türk vatandaşlarının Batı Avrupa ülkelerinin iş gücünü karşılamak için yaptığı göç 1960'ların ilk yıllarında başladı. Bu kapsamda, işçi akımının düzenli gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve göçmen işçilerin ve işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye Almanya ile 1961'de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964'te, Fransa ile 1965'te ve Avustralya ile 1967'de iş gücü anlaşmaları imzaladı. Türk işçilerin Batı Avrupa'ya göçü 1974 yılına kadar devam etti. Bu tarihten itibaren iş gücü Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ise Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerine yöneldi.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) verilerine göre, Avrupa'da 150 bine yakın Türk kökenli göçmenin kurduğu firma var. Bunların yıllık ciroları 50 milyar euro sınırına yaklaştı. Yatırımları ise 18 milyar Euro. Bu firmalarda 750 bine yakın işçi çalışıyor. Resmi verilere göre 132 ülkede Türklerin yaşadığı belirtilse de bu sayının 170 ülkeye ulaştığı kaydediliyor.

1 YILDA 9 BİN 780 İŞÇİ YURT DIŞINA ÇALIŞMAK İÇİN GÖNDERİLDİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, Mayıs 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında yurt dışında istihdam edilmek üzere 9 bin 780 Türk işçi gönderildi. Bunun 9 bin 752'si erkek, 28'i de kadın. Bu oranın büyük bir bölümünü Avrupa ve Asya ülkeleri oluşturuyor. Yine İŞKUR'dan edinilen bilgiye göre, yurt dışına gönderilen istihdamın büyük bir bölümü inşaat sektörü oluşturuyor. Onu sırasıyla, hizmet ve tekstil sektörleri takip ediyor.

EN ÇOK AVRUPA ÜLKELERİ TERCİH EDİLİYOR

Türk vatandaşları çalışmak için en çok Avrupa Kıtası'nda bulunan ülkeleri tercih ediyor. 2018 itibari ile Avrupa Kıtası'nda 1 milyon 39 bin 281 Türk işçi bulunuyor. Avrupa'yı 143 bin 325 kişi ile Amerika Kıtası, 166 bin 731 çalışan ile Asya, 34 bin 90 çalışan ile Avustralya, 16 bin 987 ile de Afrika Kıtası takip ediyor.