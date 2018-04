En güzel cuma mesajları 2018 - Sevdikleriniz için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Allahın (c. c. ) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, talebelere zihin açıklığı nasip eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum.

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Rabbim nefsimize Celaliyle, kalbimize Cemaliyle, hayatımıza Hikmetiyle, hatalarımıza Rahmetiyle, mahşerde Muhammed'iyle yardım etsin İnşallah. Dualarınız da yer bulmak ümidiyle Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Yaşıyorsan gel şükret, Hiç doğmadan ölen var, İsyan etme dua et, Her şeyi bir gören var, Ne verirsen elinle O gelecek seninle, Kırma kulu dilinle mahşerde bekleyen var, Dökülen bir yapraksın, Bir et, kemik topraksın, Bir gün yok olacaksın, Can alıp can veren var... Selam ve Dua ile hayırlı cumalar...

Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.