En güzel cuma mesajları 2018 - Sevdikleriniz için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününe sevdikleriniz ile tebrikleşerek başlayın. Nisan ayının son cuma gününe geldik. Şaban ayının 2. haftasında Berat Kandili öncesinde bir mübarek Cuma gününde camilerde cem olacağız. Eşimize, dostumuza, sevdiklerimize gönderebilmek için Cuma mesajları aramaya başladık. Aynı zamanda bu güzel günün önemini paylaşmak için resimli Cuma mesajları da bakıyoruz. Sizler için haberimizde farklı ve anlamlı Cuma mesajları ile güncel ve özel resimli Cuma mesajları hazırladık. İşte kısa, yeni Cuma mesajları ile Cuma mesajları resimli 2018... CUMA MESAJLARI Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim. Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allahın (c. c. ) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, talebelere zihin açıklığı nasip eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum. Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar.. Günlerin en değerlisi Cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız mübarek olsun. Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşaALLAH. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allahtan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir. En içten dualarımız kabul olsun cumamız da mubarek olsun. Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun. Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtac koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allahım! Dillere destan, gönüllere ilaç rahmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı nurlu cumalar. Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun... Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun! Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun… Bildirdiğin ve yaydığın o büyük Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap... Hayırlı Cumalar... Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar... Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar... Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile. Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar. Rabbim nefsimize Celaliyle, kalbimize Cemaliyle, hayatımıza Hikmetiyle, hatalarımıza Rahmetiyle, mahşerde Muhammed'iyle yardım etsin İnşallah. Dualarınız da yer bulmak ümidiyle Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile. Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile. Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar. Rabbim nefsimize Celaliyle, kalbimize Cemaliyle, hayatımıza Hikmetiyle, hatalarımıza Rahmetiyle, mahşerde Muhammed'iyle yardım etsin İnşallah. Dualarınız da yer bulmak ümidiyle Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile. Yaşıyorsan gel şükret, Hiç doğmadan ölen var, İsyan etme dua et, Her şeyi bir gören var, Ne verirsen elinle O gelecek seninle, Kırma kulu dilinle mahşerde bekleyen var, Dökülen bir yapraksın, Bir et, kemik topraksın, Bir gün yok olacaksın, Can alıp can veren var... Selam ve Dua ile hayırlı cumalar... Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar. Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar. Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah’ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım. Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim. Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun… Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar… Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.