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"En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

"En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 1-30 Nisan'da gerçekleştirilen "Lale Festivali" kapsamında düzenlenen "En Güzel Lale Fotoğraf Yarışmasında" dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden alınan bilgilere göre; En Güzel Lale Yarışmasına bin 551 kişi, 5 bin 223 fotoğrafla katıldı. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışmasında dördü fotoğraf sanatçısı, ikisi İBB temsilcisi ve biri kreatif danışman olmak üzere 7 kişiden oluşan seçici kurul, gönderilen eserleri değerlendirdi.

Buna göre, "Lale Nakış" isimli fotoğrafıyla Ahmet Mücen birinci, "Hisar" adı eseriyle Özcan Karaoğlu ikinci ve "Tavan Arası" fotoğrafıyla da Berin Aydın ise üçüncü seçildi.

5 eserin mansiyona layık görüldüğü yarışmada, 50 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu. Birincinin 6 bin, ikincinin 5 bin ve üçüncünün 3 bin lira para ödülü alacağı yarışma sonucuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 adet mansiyon sahibine biner lira ödül verilecek ve sergilerden insanların beğenisine sunulmaya değer bulunan 50 adet fotoğraf sahiplerinin her birine 400'er lira ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
festival İBB istanbul Lale yarışma

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