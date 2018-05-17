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"En Güzel Lale Ulusal Fotoğraf Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

İBB tarafından düzenlenen "En Güzel Lale Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Lale Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın kazananları açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lale Festivali kapsamında bu yıl 9. kez düzenlenen yarışmada bin 551 kişi, parklarda, meydanlarda, bahçelerde çektikleri 5 bin 223 lale temalı fotoğrafla yarışmaya katıldı.

Yarışmacıların eserlerini 8 kişiden oluşan jüri değerlendirirken, yapılan değerlendirme sonucunda, "Lale Nakış" isimli fotoğrafıyla Ahmet Mücen birinci, "Hisar" adı eseriyle Özcan Karaoğlu ikinci, "Tavan Arası" fotoğrafıyla da Berin Aydın ise üçüncü seçildi.

Yarışma kapsamında, 5 eser de mansiyona layık görülürken, 50 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada dereceye girenlere ileri bir tarihte ödül töreni düzenlenecek.

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