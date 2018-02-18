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En güzel öten kanaryayı almak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 09:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kanarya ve kafes kuşları ihalesi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta kanarya ve kafes kuşları ihalesi yapıldı. İhalede, birbirinden değerli kuşlar yeni sahiplerine kavuştu.
Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonuna bağlı Kahramanmaraş Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği’nde kuş ihalesi yapıldı. Dernek binasında gerekleşen ihaleye çok sayıda kuş sever katılırken; parizyen, yorkshire, gres, gloster, fife fancy, malta ve bakır gibi kuş çeşitleri açık artırma usulüyle satıldı.
Yapılan ihaleden ve kuş çeşitlerinden bahseden Kahramanmaraş Kuş Bilimi Derneği Başkanı Nusret Sapsız, çocuklara kuş sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi. Sapsız, “Kanarya camiasında ‘paduan’ diye bir kuş çıktı, fiyat ve derece olarak değerli bir kuştur. İkinci gres, üçüncü yorkshire vardır bu kuşlar şov ve gösteri kuşlarıdır. Bir de ötüm için beslenen kanaryalar vardır. Onlar da kendi dallarında sesli ve sessiz ötüş olarak ayrılırlar. Kahramanmaraş’ta 50 ile 100 lira ile arasında fife ırkı bir çift kuşu amatör bir arkadaşımız alıp besleyebilir. Manüel ırkı kuşlar da ötüm kuşlardır, bunların da 75 lira ile 100 lira arasında fiyatları vardır. 200 liraya güzel bir manüel ötüm kuşu alınıp beslenebilir. Uluslararası yarışmalar yapılıyor, 2 bin ile 3 bin arası kuşun içinden sizin kuşunuz derece yaparsa, o kuş değerli bir kuş olur ve fiyatı da yüksek olur. Çocuklara küçükken kuş sevgisi aşılanırsa, büyüyünce o çocuk vicdanlı bir insan oluyor” dedi.

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