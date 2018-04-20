En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Bugün yani 20 Nisan Cuma günü İslam cemaati camilere giderek yani cemaat ile cem ederek niyet edip Cuma namazı kılacak. Kimileri de gerek bu mübarek günün anlam ve önemini paylaşmak gerekse de dualarını, iyi dileklerini paylamak için yakınlarına Cuma mesajları gönderecek. Biz de sizler için resimli, kısa ve orijinal Cuma mesajları derledik. Haberimizin devamında Facebook, Twitter, Whatsapp gibi platformlardan paylaşabileceğiniz Cuma mesajları listemi ile 20 Nisan Cuma Hutbesi bulunmaktadır. Cuma hutbesinin metnine haberimizin sonundan erişebilirsiniz. HUTBEDE ÇOCUK EĞİTİMİ MESAJI 20 Mart Cuma hutbesinde çocukların geleceğimiz olduğu ve onların eğitiminin önemine dair mesajlar veriliyor. Anne babalara çocuklarına güzel terbiye vermeleri öğütleniyor. ORİJİNAL CUMA MESAJLARI Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.

Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim. Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım. Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin. Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah. Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun. İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.

Rabbimin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar... Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun. Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemataimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kılalım. Cumamız hayırlı olsun. Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar... Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imanla dolduralım. Hayırlı Cumalar... Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar... Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin! Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar... CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar. 2 Rekât Farz Kılınışı Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız. Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur. Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır. KISA CUMA MESAJLARI Cuma mesajınızın lafı uzatmadan sadede gelip kısa ve öz bir şekilde meramını anlatmasını isteyenlerdenseniz işte sizin için en güzel kısa Cuma mesajları... Kısa cuma mesajları karakter sınırlaması olan Twitter'dan paylaşıma da uygundur. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim. Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar... Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar.. Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar… Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar… Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim. 20 NİSAN CUMA HUTBESİ YARINLARIMIZIN ÜMİDİ ÇOCUKLARIMIZ Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler! Sevgili Peygamberimiz, kendisine bir hediye takdim edildiğinde onu yanında bulunanlarla paylaşmayı ve ikrama sağdan başlamayı severdi. Bir gün ashabı ile otururken hediye getirilen içeceği ikram etmek için sağına dönmüştü. Sağında henüz küçük bir çocuk olan amcasının oğlu Abdullah b. Abbas’ın oturduğunu gördü. Solunda ise ashâbın yaşlıları dizilmiş oturmaktaydı. Rahmet Peygamberi (s.a.s) çocuğun hatırını kırmadı, sırasını atlamadı ve “İçeceği önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin?” diye sordu. Çocuğun cevabı ise son derece akıllıcaydı. “Hayır! Vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih edemem.” demişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ikrama çocuktan başladı.[ Müslim, Eşribe, 127.]

Aziz Müminler! Çocuklara meclisinde ve mescidinde daima yer ayıran Allah Resûlü (s.a.s), onlara değer vermiş, “geleceğin yetişkini” gözüyle bakmış ve haklarını korumuştur. Zira çocuk, Kur’an’ın ifadesiyle “dünya hayatının süsü”[ Kehf, 18/46.], Peygamber Efendimizin diliyle de, kişinin amel defterini açık tutacak iyilik kaynağıdır.[ Müslim, Vasiye, 14.] Çocuk, evin bereketi, ailenin umudu, toplumun geleceğidir. “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil ihsan et.”[ Âl-i İmrân 3/38.] diye edilen duaların cevabı, ilâhî ikramın adıdır. Kardeşlerim! Hepimizin Rabbimize, birbirimize ve çevremize karşı sorumlulukları vardır. En önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımıza karşı olandır. “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”[ Müslim, Sıyâm, 183.] buyuran Allah Resulü (s.a.s) bu hususa dikkat çekmiştir. Çünkü çocuk, kendisi küçük olsa da asla küçümsenemeyecek haklara sahiptir. Allah’ın emaneti olan çocuğun haklarını korumak ise biz yetişkinlere düşmektedir. Kız ya da erkek olduğuna bakmaksızın, her çocuğun dünyaya gelişini gönül rızası ile kabullenmek, onu sevgiyle ve dualarla karşılamak bizim görevimizdir. Ona güzel bir isim koymak, hak ettiği ilgiyi ve şefkati göstermek, kardeşleriyle arasında ayrım yapmadan adaleti gözetmek bizim sorumluluğumuzdur.

Yavrularımızı helâl ve sağlıklı gıdalarla büyütmeli, eğitimlerine gereken hassasiyeti göstermeli, sadece maddî ihtiyaçlarını değil, manevî ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Sosyal hayatı tanımaları, kültürlerine aşina olmaları, örf ve adetlerini öğrenmeleri için çocuklarımıza rehberlik etmeliyiz. Zira çocuğun sosyal ve kültürel gelişimi, bedensel ve zihinsel eğitimi, dinî ve ahlâkî terbiyesi ailede başlar. Yarınlarımızın ümidi olan hayırlı nesiller, bilinçli anne babaların eseri olacaktır. Unutmayalım ki, hakları ihlal edilerek ezilen çocuk, adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalarak örselenen çocuk, merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılarak aşağılanan çocuk, geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Muhterem Müminler! Çocuk eğitimi ve çocukla iletişim konusunda en güzel rehberimiz Peygamberimizdir. O, çocukların bir insan olarak taşıdığı onura saygı gösterirdi. Onlara değerli olduklarını hissettirir, yanlarından geçerken selâm verip hatırlarını sorar,[ Müslim, Selâm, 14.] sorularını cevaplardı. Kimsenin kınamasına aldırmadan onları öpüp kucaklar, bağrına basar, oyunlarına eşlik ederdi.

Allah Resûlü (s.a.s) çocuklara kötü söz söylemeyi ve beddua etmeyi yasaklamıştı. Kendisi de yanına gelen, kucağına verilen her çocuğa dua ederdi. Çocukların ibadet eğitimine ayrı bir önem gösterir, gönlü camide asılı kalan ve ibadetin tadına varan nesiller yetiştirmek için onları asla mescidinden uzaklaştırmazdı. Aziz Müslümanlar! “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”[ Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.] buyuran Sevgili Peygamberimize kulak verelim. Onu örnek alalım, onun şefkat ve hakkaniyete, sabır ve hoşgörüye dayanan eğitim metotlarını uygulayalım. Çocuklarımız için hem dünya hem de ahirette huzur, başarı ve güzellik kapılarının açılmasına vesile olalım. Lokman (a.s), evladına öğüt verirken şöyle diyordu: “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”[ Lokman, 31/17. ] Biz de onun gibi, daima çocuklarımızın yanında olalım, ellerinden tutalım.

Hutbemi Kur’an’ın bize öğrettiği bir dua ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”[ Furkan, 25/74. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Müslim, Eşribe, 127. Kehf, 18/46. Müslim, Vasiye, 14. Âl-i İmrân 3/38. Müslim, Sıyâm, 183. Müslim, Selâm, 14. Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77. Lokman, 31/17. Furkan, 25/74.

En yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bir mübarek cuma gününe daha erişmiş bulunuyoruz. En yeni resimli Cuma mesajlarını sizin için hazırladık. Sevdiklerinizi hatırlayıp değer verdiğinizi göstermenin en iyi yolu da cuma mesajları göndermek olacaktır. Cuma günü sevdiklerinizi hatırladığınızı b

1 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

2 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

3 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

4 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

5 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

6 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

7 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

8 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.Eller Allah"a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

9 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…

10 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun" derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

11 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur"ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

12 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

13 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018

14 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

15 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

16 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

17 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

18 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasini hayatina tasiyan, baskalarin duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin insallah. Hayırlı Cumalar

19 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

20 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar.

21 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumanız Mübarek Olsun

22 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

23 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

24 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

25 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

26 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

27 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

28 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

29 / 30 En yeni resimli Cuma mesajları 2018 Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.