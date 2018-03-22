En hesaplı sinema keyfi Piazza AVYM’lerde

Bulundukları kentlerin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olan Piazza AVYM’ler, sinema keyfini de en hesaplı fiyatlarla yaşatarak, sinemasever ziyaretçilerinin bütçelerini koruyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Piazza AVYM’lerde bulunanCinemaximumsalonlarında artık haftanın iki gününde bir kişi için 7 TL’den sinema keyfini yaşamak mümkün. Sadece pazartesi ve perşembe günlerine özel sunulan bu avantajdan her iki kentin halkı da hiçbir zorunluluk olmaksızın faydalanabilecekler.
Söz konusu günlerde tüm salonlar için geçerli olan ekonomik fiyatlı sinema biletlerini alan Piazza ziyaretçileri,Cinemaximumsalonlarının geniş ve rahat koltukları ile ferah ortamında ev konforunda diledikleri filmi izleme fırsatı bulabilecekler.
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