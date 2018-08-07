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En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' kapsamında en hızlı çay içme yarışması gerçekleştirildi.

En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı

Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize),(DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' kapsamında en hızlı çay içme yarışması gerçekleştirildi. 8 ülkeden temsilcilerin katıldığı yarışmayı, Türkiye adına katılan Oğuzhan Çalapkulu kazandı.
Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Fındıklı Belediyesi önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Hasan Kartal Gösteri Merkezi'ne yürüdü. Festivale Rize, Ankara ve İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı da katıldı. Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.
Gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen gurupları temsilen birer yarışmacı 2 dakikada boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmayı, 2 dakikada 4 bardak sıcak çayı içen Rizeli Oğuzhan Çalapkulu kazandı. Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu'na, festival komitesi tarafından birincilik kupası verildi. Çalapkulu, kupayı ekip arkadaşları ile birlikte kaldırdı. Bir hafta sürecek olan festival, kent merkezinde düzenlenecek gösterilerle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandıEn hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandıEn hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandıEn hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı

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