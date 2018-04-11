"En ileri teknolojiler önce savunma sanayisinde kullanıldı"

İSTANBUL (AA) - Türksat Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Savunma sanayisinde ne yaptık da hep dışarıya bağlı kaldık? PKK ile mücadele ederken öyle zamanlar oldu ki bize bir kurşun, fişek bile vermediler." dedi.

Gönül, İstinye Üniversitesinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Yerli ve Milli Savunma Sanayi" konferansında, "Batı Yöntemleriyle Batılılaşma" ve "Savunma Sanayii" konusunda sunum yaptı.

Savunma sanayisinin önemini anlatan Gönül, "Savunmanın temel unsuru hiç şüphesiz inanmış, azimli, fedakar, iyi eğitilmiş insan unsurudur. Atasözümüz olan 'Alet işler, el övünür' sözünü, bu noktada unutmamamız gerekiyor." dedi.

En ileri teknolojilerin önce savunma sanayisinde kullanıldığını belirten Gönül, şöyle devam etti:

"Bunlara RADAR ve İngilizce Automatic Radar Plotting Aids sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan ARPA'yı örnek verebiliriz. İleri teknoloji, devletleri için en önemli sır hüviyetini kazanmıştır ve bu sırlar para karşılığında bile verilmez. Hard power (Sert güç) olmadan, soft power (yumuşak güç) olmaz. Savunma o kadar büyük bir öneme sahiptir ki mecburiyet tahtında bir kuruşluk silahı bin kuruşa almak zorunda kalabiliriz. Ayrıca bilmediğimiz teknolojiyi, ne tam kullanabilir ne de tamir edebiliriz. Sanayi katılımı ve offset (dengelemek) yönetimi konusunda da üretim ilkelerini, Türkiye'de yapılma imkanı olanı mutlaka Türkiye'de yapılacak, ortak üretim ve dış alımlarda ise mutlaka offset uygulanacak diye sıralayabiliriz. Tüm projelerde en az yüzde 70 sanayi katılımı ve offset uygulaması, projenin en az yüzde 30'unu yan sanayi ve KOBİ'lere verme zorunluluğu uygulanmaktadır."