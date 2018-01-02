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En iyi belediye başkanları ödüllendirilecek

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:06 | Son Güncelleme 52 dakika önce

- Belediye Başkanları Birliğince Türkiye genelinde yapılacak halk oylamasıyla yılın en iyi belediye başkanları belirlenerek ödüllendirilecek - Dereceye giren belediye başkanlarına 3 Mart Cumartesi Ankara MEB Şura Salonu'nda ödülleri verilecek

Belediye Başkanları Birliğince Türkiye genelinde yapılacak halk oylamasıyla yılın en iyi belediye başkanları belirlenerek ödüllendirilecek.

Belediye Başkanları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre birlik, 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasındawww.baskanodul.com web sitesi üzerinden en iyi belediye başkanlarını seçmek için iki aşamalı halk oylaması yapılacak.

İlk oylama, 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında bölgelerde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda en beğenilen bölge büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, metropol ilçe belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ile belde belediye başkanı için oy kullanılacak.

İkinci aşamadaki oylamada ise 1 Şubat - 15 Şubat tarihleri arasında, bölgesinde birinci seçilen 35 belediye başkanı için ülke genelinde yapılacak. Oylamada en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, metropol ilçe belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ile belde belediye başkanı belirlenecek.

Yaklaşık 500 bin kişinin katılması beklenen oylamada, sistem gereği kullanıcılar her kategori için bir oy kullanabilecek. Kullanılacak oyun belediye nüfusuna oranıyla başarılı belediye başkanı tespit edilecek.

Ödül töreni 3 Mart Cumartesi Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılacak.

(AA)

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