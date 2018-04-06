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En iyi kostümler ödüllendirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

ADANA'da, 6'ncı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 4'üncü Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllendirildi.  Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, nesli tükenmekte olan canlılar listesine dahil edilen arılar tema alındı.

En iyi kostümler ödüllendirildi 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 6'ncı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 4'üncü Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllendirildi.
Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, nesli tükenmekte olan canlılar listesine dahil edilen arılar tema alındı. Farklı şehirlerden yarışmacıların hazırladıkları arı ve portakal çiçeği temalarının harmanlandığı kostümler, defile ile sergilendi. Jürinin değerlendirmesi sonucu İstanbul'dan katılan Gülşah Çiftçi'nin Queen Bee (Kraliçe Arı) isimli tasarımı 1'inciliğe layık görülerek 5 bin TL, İstanbul'dan katılan Asya Yağcılar'ın Arıların Dokunuşu adlı tasarımı 2'nciliği elde ederek 3 bin TL, Giresun'dan katılan Büşra Baykal'ın Renklerin Altındaki Mutluluk isimli tasarımı ise 3'üncü olarak 2 bin TL para ödülü kazandı. Dereceye giren yarışmacılara para ödülünün yanı sıra, İstanbul Moda Akademisi-Dikiş Tenikleri Eğitimi'nde kurs imkanı da sağlandı. Defile ve ödül törenin ardından sahne alan ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, verdiği konserle davetlilere muhteşem bir gece yaşattı.
Geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, karnavalın fikir babası ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnaval direktörü İlhami Günsel, yarışmanın koordinatörü Ümit Temurçin ve davetliler katıldı.

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En iyi kostümler ödüllendirildi En iyi kostümler ödüllendirildi En iyi kostümler ödüllendirildi En iyi kostümler ödüllendirildi

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