En iyiler arasında İstanbul üçüncü sırada

Amerikan eDreams seyahat ve turizm sitesi tarafından 50 bin kişi ile yapılan araştırmada, en çok sevilen havaalanları listesi yayınlandı. İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı, üçüncü sırada yer aldı.
Ankete katılanların, alanlara ulaşım kolaylığı, havaalanındaki işlem hızlılığı, havaalanının kullanışlılığı, her türlü ihtiyacı karşılıyor olması, temizliği, bekleme süresince vakit geçirilecek yerlerin yeterli oluşu, güvenliği ve yönlendirme levhalarının yeterli oluşu gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirme yaptıkları belirtildi.
En sevilen havalimanlarının ilk sırasında Singapur Changi havaalanı, ikinci sırasında Zürih havalimanı, dördüncü sırada Kopenhag uluslararası havalimanı ve beşinci sırada ise Münih Franz Josef Strauss havaalanı oldu.
Ankete göre sevilmeyen havalimanlarının ilk sırasında ise Fas Casablanca Mohamed V havalimanı yer alırken, İtalya Roma Ciampino ikinci, Berlin Tegel üçüncü, Berlin Schönefeld dördüncü ve Londra’daki Luton International ise beşinci sırada yer alıyor.
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