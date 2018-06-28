"En kısa ve güzel yoldan Allah demeye gayret ettim"

"İhtiyaç" isimli şiirini okuyan Maraşlı, şiiri yazdığı 1993 yılında Irak ve Bosna Hersek'te milyonlarca Müslüman'ın şehid olduğunu, o yıllarda İslam dünyasında çeşitli sıkıntıların da yaşandığını hatırlattı.

"Yeter artık Mevlana, Yunus, Fatih, Mimar Sinan ile övünmemiz. Hani yenileri? Müslümanların önce 'Mehmedler nasıl Fatih olur, Rabialar nasıl Rabiatü'l Adeviyye olur, Yunuslar nasıl Yunus Emre olur' bu sevdayı yaşamaları ve bu derde düşmeleri lazım. Bu medeniyette o güç var. En çok dertlendiğim şeylerden birisi de budur."

Yeni Mevlana, Yunus, Fatih ve Mimar Sinanlar yetişmesi için Müslümanların gayret göstermesi gerektiğini ifade eden Maraşlı, şunları kaydetti:

Kendi şiirlerinden örnekler sunan Maraşlı, sanat anlayışına ve yazdığı şiirlerin hikayelerine, yazıldığı ortam ve şartlara değindi.

Cağaloğlu'ndaki Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk olan Maraşlı, "Şiir ve Tefekkür" başlıklı bir konuşma yaptı.

İSTANBUL (AA) - Eğitimci yazar ve şair Ahmet Maraşlı, "Yapabildiğimce en kısa ve güzel yoldan Allah demeye ve dedirtmeye gayret ettim." dedi.

- "Allah dersen o kalacak"

Okuduğu kendi şiirlerini hangi duygu ve düşüncelerle yazdığını da anlatan Maraşlı, daha sonra etkinliğe katılanların sorularını cevapladı.

Maraşlı, şiirlerini yazarken mesaj vermek için mi yoksa edebi bir bakışla mı yazdığının sorulması üzerine "Yapabildiğimce en kısa ve güzel yoldan Allah demeye ve dedirtmeye gayret ettim. Burada 100 sene önce hiç kimse yoktu, 100 sene sonra da bizden hiç kimse burada olmayacak, Allah dersen o kalacak." cevabını verdi.

Akıllıca hareket etmeye gayret ettiğini dile getiren Maraşlı, Müslümanlığı yaşayamadan ölmüş bir tanıdığı için yazdığı, "Allah'ı tanımadan göçüp gitmek ne ayıp, akla dönmemiş zeka telafi olmaz kayıp" mısralarını okudu.

-Ahmet Maraşlı kimdir?

Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ahmet Maraşlı, Akşehir Yatılı İlköğretmen Okulu'nun ardından Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İlkokul yıllarından bu yana yazdığı şiirlerde insana ve hayata dair mesajlar vermeye çalışan Maraşlı'nın "Okumayı Sevdirme Projesi", "Evde Okul Okulda Kalite" , "Bu Çağda Çocuk Yetiştirmek" ve "Dünyadan Geçerken" gibi kitapları bulunuyor.

Hazırladığı özel bir proje kapsamında anne-baba ve eğitimcilere seminerler veren Maraşlı, inceleme ve araştırmaların yanı sıra, şiirleriyle de tanınıyor. Evli ve 4 çocuk babası Maraşlı, konferans ve eğitim çalışmalarına devam ediyor.

