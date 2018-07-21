En lezzetli yemeği yapmak için yarıştılar

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay'da yarışmacılar, en lezzetli aşur ve etli bamyayı yapmak için ocak başında ter döktü.
3. Gastronomi Etkinliği kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda "Hatay'da Eşler Yarışıyor" programı düzenlendi.
2 kişilik 10 takımın katıldığı etkinlikte yarışmacılar, en lezzetli aşur ve etli bamyayı yapmak için kurulan stantlardaki ocağın başına geçti. Rakiplerinin yanı sıra zamanla da yarışan çiftler, yaptıkları sunumlarla da göz doyurdu. Gurmelerden oluşan jüri üyeleri de yapılan yemeklerin en lezzetlisini bulmak için çaba harcadı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, Hatay'ın dünyadaki 26 gastronomi şehrinden biri olduğunu söyledi. Kentin yemeklerin tanıtılmasını önemsediklerini belirten Savaş, yemekleri çiftlerin birlikte yapmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Yarışmanın birincisi Celal ve Seymen Cımbız çiftine altın madalya, ikinci Mehmet ve Esiye Ay çiftine gümüş madalya, üçüncü Esra Helvacı ve Hakan Okyay ikilisine ise bronz madalya ile alışveriş çekleri verildi.
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