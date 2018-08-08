En mutlu günlerini 08.08.2018'e denk getirdiler

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da evlenecek çiftler, tarihin akılda kalıcı olması ve özel günlerinin unutulmaması için 08.08.2018'i tercih etti. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde toplam 25 genç, aynı gün dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Evlenecek genç çiftlerin özel gün seçimi, 08.08.2018 tarihi için de devam etti. Manisa'da genç çiftlerin birçoğu, özel günlerini unutulmaz kılmak için bugün dünya evine girdi. Gençler aynı rakamların gün, ay ve yılda yer aldığı tarihi tercih ederek, nikahlarını kıydırdı. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu ile Şehzadeler İlçesi Evlendirme Memurluğu'nda bugün toplam 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikahı kıyılan çiftlerden sınıf öğretmeni Masallah Sarıkuş (24) ile rehber öğretmeni Merve Batır çifti, nikah tarihini bir ay önceye aldıklarını, ama akılda kalıcı olabilmesi için tarihi 08.08.2018 olarak değiştirdiklerini söyledi.

Seçtikleri özel günde evlenen bir diğer çift kalıpçı Onur Akkılıç (26) ile İngilizce öğretmeni Müjde Nur Güzen (26) oldu. Genç çift, kendileri için özel bir gün olduğunu, bu tarihi alabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.