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En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 07:08 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Hüseyin Likoğlu'nun haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası en üst düzey itiraf geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen Akın’ın itirafı polisleri de şaşkına çevirdi. Sorgu odasına alınan Akın, örgütün kendisine baskı yaptığını ve bu baskılara dayanamadığını söyledi.

'YETER ARTIK DAYANAMIYORUM'

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne giderek teslim olan Akın, gözaltına alındı. Akın’ın itirafçı olduğu iddia edildi.“Yeter artık dayanamıyorum” diyen Yüzbaşı Akın’ın hangi baskılara maruz bırakıldığı merak ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz akşamı darbe ihbarı dolayısıyla Kara Havacılık Okulu’ndaki hareketliliği denetlemesi için Org. Hulusi Akar tarafından buraya gönderilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’a koruma müdürü olarak eşlik etti. Kara Havacılık Okulu’ndaki incelemelerini tamamlaması ardından dönüş yolunda Çolak’ın içinde bulunduğu araç, zaman kazanmak için Akın tarafından önce ODTÜ kavşağında bekletildi. Ardından da 15-20 km gibi çok düşük bir hızla Genelkurmay Başkanlığı’na gidildi. Bu esnada Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren Özel Kuvvetler, Salih Zeki Çolak’ı karargâha girer girmez yere yatırarak derdest etti. Yol güzergahındaki bu beklemelerin de karargâhtaki FETÖ hazırlığı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Darbe fetö ile alakası yok
Bu işin içinde bir bit yeniği var.
bune kardeşim böyle kimin ne olduğu belideğil biriçıkıp herşeyi itiraf etsede herkes kurtulsa
millet manyaklaştı
inansak mı acaba?
bunların tüm kahramanları vatan haini zaten
ilginç masumu hapset at haine madalya tak çok ilginç
daha nice Kahraman ilan ettiğiniz ama hain olanlar var...
KANDIRILDIK !
fetöyu devlet içine kim yerlestırdıyese onlarda fetocudur daha onlara dokunulmadı elbet bir gun dokunulur zaman zaman zaman idam cezasıda gelmelı artık ülke çıgrından çıktı
adam itiraf etmiş millet neyin kafasını yaşıyor bit beyinliler !!!
bu ülkede bu gun tererist dedıgın bır bakıyosun yarın ülkeyı kurtaran aslan oluverıyo ama bu yanlız türkiyede var atasını sevmıyenden ne olur yahu
hersey kucuk bir oyunla basladi...
Bir tane binbaşı vardı.Ona buna küfür Edip fetöcüleri tutuklayan bayağı ekranda boy gösterdi sonra emekliliğini istedi O adam nerde??
bunun gibileri bulun gerçekten aylarca boşyere içerde olup işinden olanların ne suçu günahı var.
bu devletin akp nin oyunları bitmeeezzzz
Darbecilere direnen FETÖ cü ise darbeyi yapanlar kim ?
Kimler sorumlu o zaman bu darbeden?
Birgün tarih, şu andaki vatanseverleri vatan haini olarak yazarsa şaşırmayalım o zaman.
burası patagonyamı kardeşim ,teröriste madalya takmalar,maaş bağlamalar bilmem neler.
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