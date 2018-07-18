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"En uzun Ay tutulması", İstanbul Üniversitesi'nde de izlenebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Ay tutulması, 27 Temmuz Cuma 22.30 ile 00.13 saatleri arasında Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde teleskopla takip edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Bu yılın en uzun Ay tutulması, "Gözlem Geceleri" kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı İstanbul Üniversitesi'nde de izlenebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Amatör Astronomlar Kulübü'nün desteğiyle 2017 yılının başından beri halka açık olarak her ay düzenlenen "Gözlem Geceleri" kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Ay tutulmasının izlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere verildi:

"Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Tam Ay tutulması ile uydumuz mükemmel bakır kızılı renginde olacak. Ayrıca 27 Temmuz'da Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacak. Bu da Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacak. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecek."

Etkinlikte "Ay ve Ay Tutulmaları" ve "Astronomideki Güncel Gelişmeler" başlıklı konuşmaların sunulacağı, planetaryum gösterimleri yapılacağı, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu'nun ziyaret edilebileceği belirtilen açıklamada, çocuklara yönelik "Ay ve Tutulmalar" temalı atölye çalışmalarının da yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, gözlemin, havanın yeterince kararmasıyla başlayacağı kaydedilerek, "Tutulma sırasında Ay, 22.30 ile 00.13 saatleri arasında Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu süre boyunca ışığı azalacak ve tutulma ortasında ise kızılımsı bir görünüm sunacak. İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ay Tutulması gözlem İstanbul Üniversitesi Teleskop

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