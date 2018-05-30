"En Uzun Gece" belgeselinin galası

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesi tarafından desteklenen "En Uzun Gece" başlıklı, 15 Temmuz'u konu alan belgeselin galası Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde yapıldı.
Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirilen galada konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 15 Temmuz ruhunun genç nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.
Keskin, belediye olarak 7 aydır gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Gençlerimize belediyemizin faaliyetlerini tanıtmak yerine ülkemizin geçirdiği süreçleri, terör örgütlerini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Özellikle 15 Temmuz ruhunun yaşaması için bu tarz projelere destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
- "15 Temmuz geleceğimize sahip çıkmanın adıdır"
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 15 Temmuz'un "2. Kurtuluş Savaşı" şeklinde tanımlayarak, "15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz milli iradeye, geleceğimize sahip çıkmanın adıdır." diye konuştu.
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Biz Yazarlar Birliği olarak 15 Temmuz'dan bir iki gün sonra bin yazarın imzasıyla hemen bir bildiri yayımladık ve ardından 'Darbeye Direnen Kalemler' adlı kitapla da seçilmiş cumhurbaşkanının, seçilmiş başbakanın yanında olduğumuzu tüm dünyaya haykırdık. Elimizden geldiğince de o günden bugüne koşturmaya ve konuşmaya devam ediyoruz."
Uluslararası arenada 15 Temmuz'un Türk'ün Türk'e propagandası gibi görüldüğünü söyleyen Bıyıklı, "Yapılan bu belgesellerin, çalışmaların biraz uluslararası arenada da yükselmesi, çoğalması gerekiyor. Mesela bu belgeselin İngilizce, Arapça versiyonunun yapılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
- "15 Temmuz'daki karakteristik direnişin nedenlerini ele aldık"
Filmin yapımcı yönetmeni Emrah Doğru ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En Uzun Gece" belgeselinin çalışmalarının 2 ayda tamamlandığını dile getirdi.
Bugüne kadar 15 Temmuz hakkında birçok belgesel yapıldığını aktaran Doğru, "Biz bu belgeselimizde daha çok kanıt üzerinde durmaya çalıştık. Bir hukukçumuz ile 15 Temmuz'a gelmeden önce Türkiye'deki darbeleri, hukuki anlamda meşru kılan dayanak noktaları ve darbe girişimi başarılı olsaydı cuntacıların yazacağı anayasada neleri göreceğimizi konuştuk." dedi.
Doğru, belgeselde birçok kişiyle röportaj yaptıklarını söyleyerek, şunları anlattı:
"Bir siyasetçimizle daha önceki darbelerde milletin devlete sığındığını, devletin ve askerin tepkilerine göre konum aldığını ama 15 Temmuz'da bunun tam tersi oluşundaki ana etkenleri konuştuk. Bir psikologla ülke genelinde 15 Temmuz'daki direnişin nedenlerini ele aldık. Bir iş adamımızla 15 Temmuz başarılı olsaydı bunun piyasalara ve ülke ekonomisine olan zararının ne seviyede olacağını konuştuk."
Galaya katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da kısa bir konuşma yaptı.
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