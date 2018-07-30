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'En yakışıklı mahkum' nişanlısı ile Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

ABD'de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen, modellik ve DJ'lik yapmaya başlayan evli ve 3 çocuk babası Jeremy Meeks, geçen yıl Bodrum'da ilişkisinin ortaya çıktığı milyarder iş adamı Philip Green'in kızı olan Chloe Green ile tekrar ilçeye geldi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ABD'de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen, modellik ve DJ'lik yapmaya başlayan evli ve 3 çocuk babası Jeremy Meeks, geçen yıl Bodrum'da ilişkisinin ortaya çıktığı milyarder iş adamı Philip Green'in kızı olan Chloe Green ile tekrar ilçeye geldi. Chloe Green'in Instagram hesabından, nişanlandığı Jeremy Meeks ile birlikte fotoğrafını "Aşk hikayemizin başladığı yere 1 yıl sonra daha da güçlü geri döndük" notuyla paylaştığı görüldü.

Silahlı çete üyesi olmak suçundan hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD'li 34 yaşındaki Jeremy Meeks, Topshop zincirinin sahibi Philip Green'in kızı Chloe Green, Chloe Green'in annesi Tina Green ve yakınlarıyla, 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatla Bodrum'a demir attı. Geçen yıl Meeks'in eşini aldattığı ve Green ile ilişki yaşadığı, Bodrum'daki samimi fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı. Meeks'in eşine boşanma davası açtığı haberleri de peşinden gelmişti. Milyarder Sir Philip Green'in 150 milyon dolarlık yatıyla ve Akdeniz ve Ege turu kapsamında Bodrum'a gelen çift ile yakınları, dün sabah Yalıkavak Mahallesi'nin Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. Bu sabah ise Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demir attı. Öğle saatlerinde botla, Yalı Mahallesi'ndeki ultra lüks bir turistik tesisin SPA'sına giden çift ve yakınları, Türk hamamını kullandı. Saat 13.30'da tekrar yata dönen Jeremy Meeks'i, nişanlısını ve yakınlarını DHA görüntüledi. Bodrum Çarşısı'na çıkan Jeremy Meeks, kendisini tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bota atlarken Chloe Green'i bir ara düşme tehlikesi geçirdiği ve korumaların son anda elinden tuttuğu görüldü. 90 metrelik yatta 12 kişilik üç asansör, jakuziler, yüzme havuzu, helikopter pisti ve misafir odaları bulunuyor. Meeks ve nişanlısının turunun Fransa'dan başladığı ve Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan gittikten sonra Bodrum'a geldikleri öğrenildi. Nişanlı çift ve beraberindekilerin tatillerini, Gökova Körfezi'nin ardından Rodos Adası'nda sürdürecekleri öğrenildi. Meeks ve nişanlısı Chloe Green, tatil fotoğraflarından bazılarını kendilerine ait Instagram sayfasından paylaştı.

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