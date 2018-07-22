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En yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali'nde, 2 yıl önce keşfedilen ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali'nde, Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın, yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi.

Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde, 2 yıl önce laboratuvar ortamında incelenmesi sonucu 4 bin 112 yaşında olduğu belirlenen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklanan porsuk ağacının, 4 bin 114 yaşını kutlamak için temsili doğum günü pastası kesildi.

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, 4 bin 114 yaşına giren porsuk ağacının yaşını festivalde pasta keserek kutlamak istediklerini söyledi.

İki yıl önce bulunan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi yetkilileri tarafından 4 bin 112 yaşında olduğu tespit edilen porsuk ağacını 2 yılda binlerce insanın ziyaret ettiğini anlatan Saydam, şöyle konuştu:

"Bronz Çağı'ndan bugüne kadar Anadolu'da yaşayan yegane canlı olduğu düşünülen 4 bin 112 yaşındaki ağacımız bakanlık tarafından da "anıt ağaç" olarak tescillendi. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olarak duyurulmasının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden, bir yılda on binlerce insan ağacı görmeye geldi."

Daha sonra porsuk ağacı şekli verilen ve "4 bin 114 yaşında Anıt Ağaca Mutlu Yıllar" yazılı pastayı, Kaymakam Saim Eskioğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Arıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Tosun kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Zonguldak

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