Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)Antalya'da kamu hastanelerinde doğum yapan her bebeğe 'En Yeni Antalyalı' kampanyası kapsamında doğum hediyesi verilecek. Kampanyanın startını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel birlikte verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in adını verdiği 'En Yeni Antalyalı' projesi hayata geçti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni doğan servisini ziyaret eden Türel çifti annelerle sohbet edip, hediye verdi. Belediyeciliğin insanın hayata gözlerini açtığı andan itibaren başlayıp, ölümüne kadar devam ettiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, ?Dolayısıyla bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez bir kampanyaya başlıyoruz. Kamu hastanelerinde doğan annelerin çocuklarına 'En Yeni Antalyalı' kampanyasını başlatıyoruz. Hepimiz farklı şehirlerde, farklı ülkelerde doğmuş olabiliriz. Ama bu bebeklerimiz Antalya'da doğmak suretiyle en yeni Antalyalı olma unvanını hak ediyor. Bu kampanya kapsamında annelere küçük bir hediyemiz oluyor dedi. PROJENİN MİMARI EBRU TÜREL Bir bebek çantasının içerisinde, bebek battaniyesi veya pikesi, bebek yastığı ile bebeğin güncesi denilen bir kitapçığın bulunduğunu kaydeden Başkan Türel, ?Kitapçığın içinde benim de ailelere mesajım yer alıyor. Onun içerisinde bebeğin annesinin karnını ilk ne zaman tekmelediğinden doğumuna, ne zaman yürüdüğüne, fotoğrafına kadar o bebeğin gelişimini hiçbir zaman unutturmayacak bir hatıra ve hatta kitaba dönüştürebilecek bir hediye veriyoruz. Bugün başladık. Bundan sonra devam edecek. İleride bu kampanyayı özel hastanelerde de uygulamayı düşünüyoruz. Bugün aynı zamanda işçi, emekçi bayramı. Kamu hastanelerinde başlatmamızın da önemi bu. Çünkü, kamu hastanelerinde genellikle emekçilerin, işçilerin aileleri de doğum yapıyor. Böyle bir güne denk getirilmesini de işçi ailesine katkı olarak görüyoruz. Bu sosyal projelerin mimarı da eşim Ebru Hanım. Bu da onun fikri. Bu vesile ile kendisine her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum diye konuştu. Ebru Türel ise Antalya'da yaşayanların kendilerini farklı kökenli olarak adlandırmaktansa, bundan sonra Antalyalı olarak görmesi gerektiğini söyledi. Türel, kendisinin de İzmir'den geldiğini, ancak sorduklarında Antalyalı olduğunu söylediğini sözlerine ekledi. Ziyaret sonunda 10 gün önce çocuğunun dünyaya geldiğini söyleyen TRT kameramanına da Türel çifti içerisinde hediyelerin bulunduğu çantayı verdi.

