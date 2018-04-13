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Encümende devir teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Encümen üyeleri Gürbüz Gündüz, Melahat Çalık ve Nermin Yıldırım görevlerini yeni üyeler Caner Sağır, Gökhan Ulutaş ve Yakup Sezgin’e teslim ettiler.Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “5393 sayılı Belediyeler kanunu çerçevesinde belediyemizin encümeninde görev alan arkadaşlarımızda görev değişikliği oldu.

Encümende devir teslim

Erzincan Belediyesi Encümen üyeleri Gürbüz Gündüz, Melahat Çalık ve Nermin Yıldırım görevlerini yeni üyeler Caner Sağır, Gökhan Ulutaş ve Yakup Sezgin’e teslim ettiler.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “5393 sayılı Belediyeler kanunu çerçevesinde belediyemizin encümeninde görev alan arkadaşlarımızda görev değişikliği oldu. Bir yıl boyunca çok güzel hizmetlere imza attılar. Ben kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni seçilen arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum” dedi.
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, daha sonra Encümen Üyeliği görevi sona eren meclis üyelerine plaket takdim etti.

Encümende devir teslim

Encümende devir teslim

Encümende devir teslim

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