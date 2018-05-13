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Endemik çiçekler "Şehitler Diyarı"nda görsel şölen sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden bir olan ve "Şehitler Diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde endemik çiçekler "sarıdudak" ve "kaf lalesi" güzel manzaralar oluşturuyor - Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güneş: - "Sarıkamış'ta sarıçam ormanlarının açıklıklarını kendine vatan seçen sarıdudak, bahar gelir gelmez kendini dışarı atar. Bu sarı gelin, güzelliğini Kars'tan rengini Sarıkamış'tan almıştır, boynunun büküklüğü de toprak altında sıradağlar gibi yatan şehitlerimizden olsa gerek" - Doğa fotoğrafçısı Burhan Özba: - "Sarıkamış ormanlarının 2 bin 500 rakımlı alt bölgelerinde kendiliğinden çıkan endemik lale türlerinden sarıdudak lalesi doğaya eşsiz güzellik katmaktadır ayrıca Kaf lalesi dediğimiz ağlayan gelin türleri de burada bulunmaktadır"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve "Şehitler Diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde endemik çiçekler "sarıdudak" ve "Kaf lalesi" görsel şölen sunuyor.

Kars'ın 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış ilçesinde bulunan sarıçam ormanlarında birbirinden farklı çiçek türü yetişiyor. Dünyada sadece Türkiye'de yetişen bazı çiçekler de bölgede boy gösteriyor. İlçede, endemik bir bitki olma özelliğini taşıyan "sarıdudak" ve Kafkaslar'da yetişen, ters lale türünden olan "Kaf lalesi", sarıçam ormanlarını süslüyor.

Yöreye ayrı bir güzellik sunan "sarıdudak" ve bu çiçeğin bir başka türü olan "Kaf lalesi", yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bazı fotoğrafseverler bölgeye gelerek bu endemik çiçekleri fotoğraflamaya çalışıyor.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 40 çeşit ters lalenin doğal olarak yetiştiğini söyledi.

Lalelerden 17'sinin dünyada sadece Türkiye'de yetiştiğini anlatan Güneş, "Sarıdudak da bunlardan biridir. Sarıkamış'ta sarıçam ormanlarının açıklıklarını kendine vatan seçen sarıdudak, bahar gelir gelmez kendini dışarı atar. Bu sarı gelin, güzelliğini Kars'tan rengini Sarıkamış'tan almıştır, boynunun büküklüğü de toprak altında sıradağlar gibi yatan şehitlerimizden olsa gerek." diye konuştu.

Güneş, mor bir rengi olan Kaf lalesine ilişkin "Kaf lalesi yani Kafkaslar'ın güzeli, Kars'ı aşıp Kafkas dağlarına kadar gitmiş. Bu kadar yükseklerde dolanırken kardan mıdır güneşten midir bilinmez, bu gelen yanmış, kararmış, koyulaşmıştır. Bu laleler ister kara olsun ister sarı, el ele verip Kars'ın dağlarını süslüyor." ifadesini kullandı.

- Fotoğrafçılardan çiçeklere ilgi

Doğa fotoğrafçısı Burhan Özba da Sarıkamış'ın doğal güzellikleri ve zengin florasıyla insanı büyülediğini belirterek "Sarıkamış ormanlarının 2 bin 500 rakımlı alt bölgelerinde kendiliğinden çıkan endemik lale türlerinden sarıdudak lalesi doğaya eşsiz güzellik katmaktadır. Ayrıca Kaf lalesi dediğimiz ağlayan gelin türleri de burada bulunmaktadır." dedi.

Fotoğraf tutkunlarından Hasan Cellat da doğal güzelliklerin, çiçeklerin fotoğrafını çekmek için aylarca sabırsızlıkla beklediklerini, fotoğrafseverlerin bu güzellikleri mutlaka görmeleri gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaf Lalesi Kars Sarıdudak Sarıkamış

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