HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve "Şehitler Diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde endemik çiçekler "sarıdudak" ve "Kaf lalesi" görsel şölen sunuyor.

Kars'ın 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış ilçesinde bulunan sarıçam ormanlarında birbirinden farklı çiçek türü yetişiyor. Dünyada sadece Türkiye'de yetişen bazı çiçekler de bölgede boy gösteriyor. İlçede, endemik bir bitki olma özelliğini taşıyan "sarıdudak" ve Kafkaslar'da yetişen, ters lale türünden olan "Kaf lalesi", sarıçam ormanlarını süslüyor.

Yöreye ayrı bir güzellik sunan "sarıdudak" ve bu çiçeğin bir başka türü olan "Kaf lalesi", yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bazı fotoğrafseverler bölgeye gelerek bu endemik çiçekleri fotoğraflamaya çalışıyor.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 40 çeşit ters lalenin doğal olarak yetiştiğini söyledi.

Lalelerden 17'sinin dünyada sadece Türkiye'de yetiştiğini anlatan Güneş, "Sarıdudak da bunlardan biridir. Sarıkamış'ta sarıçam ormanlarının açıklıklarını kendine vatan seçen sarıdudak, bahar gelir gelmez kendini dışarı atar. Bu sarı gelin, güzelliğini Kars'tan rengini Sarıkamış'tan almıştır, boynunun büküklüğü de toprak altında sıradağlar gibi yatan şehitlerimizden olsa gerek." diye konuştu.