Endonezya 53 İsrail vatandaşına vize vermedi

CAKARTA (AA) - Endonezya, 53 İsrail vatandaşının vize başvurusunu reddetti.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, Endonezya ve İsrail arasındaki ülkeye giriş yasakları konusunda yaptığı açıklamada, göçmenlik ofisi yetkililerinin, Endonezya’ya gelmek isteyen 53 İsrail vatandaşının vize taleplerini reddettiğini bildirdi.

Bakan Laoly, başka ülke vatandaşlarının vize başvurularının kabul ya da reddedilmesinin Endonezya hükümetinin kendi ayrıcalığında olduğunu ifade etti.

Endonezya, 23 Mayıs'ta, İsrail'in Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklarken, İsrail hükümeti de 30 Mayıs'ta aldığı kararla Endonezyalıların ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Diplomatik ilişkileri olmayan Endonezya ve İsrail arasında ekonomik ilişkiler sürdürülüyor.

