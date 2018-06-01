Endonezya 53 İsrail vatandaşına vize vermedi

CAKARTA (AA) - Endonezya, 53 İsrail vatandaşının vize başvurusunu reddetti.
Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, Endonezya ve İsrail arasındaki ülkeye giriş yasakları konusunda yaptığı açıklamada, göçmenlik ofisi yetkililerinin, Endonezya’ya gelmek isteyen 53 İsrail vatandaşının vize taleplerini reddettiğini bildirdi.
Bakan Laoly, başka ülke vatandaşlarının vize başvurularının kabul ya da reddedilmesinin Endonezya hükümetinin kendi ayrıcalığında olduğunu ifade etti.
Endonezya, 23 Mayıs'ta, İsrail'in Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklarken, İsrail hükümeti de 30 Mayıs'ta aldığı kararla Endonezyalıların ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.
Diplomatik ilişkileri olmayan Endonezya ve İsrail arasında ekonomik ilişkiler sürdürülüyor.
Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!
Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum