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Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'dan Erdoğan'a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'dan Erdoğan'a seçim tebriği

İSTANBUL (AA) - Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Widodo bugün telefonda görüştü.

Görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo kutlama tebrik

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