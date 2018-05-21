Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla, Enver İbrahim ile görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan ve kraliyet affıyla geçen hafta serbest bırakılan eski muhalefet lideri Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Başkan Yardımcısı Kalla, Endonezya’ya ziyarette bulunan Enver İbrahim ile resmi konutunda görüştü.
Görüşmede Kalla, Malezya’daki son durumlara ilişkin İbrahim’den genel bilgi alırken, Kalla’nın da katıldığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi de gündeme geldi.
- Necip Rezak’ın soruşturmasında yasalar takip edilmeli
İbrahim, Endonezya’nın eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi ile de yaptığı görüşmesi sonrası basın düzenlenen basın toplantısında, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın soruşturmasında yasaların takip edilmesi gerektiğini Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed’e söylediğini ifade etti.
Rezak’ın tamamen soruşturulmadan cezalandırılmaması gerektiğini vurgulayan İbrahim, kendisine yapılan hatanın tekrar edilmemesi ve sadece yasaların uygulanması talebinde bulunduğunu dile getirdi.
Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle 12 Mayıs’ta tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilen Rezak’ın cuma günü de üç apartman dairesinde yapılan aramada, içinde mücevher, saat, para ve lüks eşya bulunan 284 kutuya el konulduğu açıklanmıştı.
Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
- Enver İbrahim
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış ve 2015’te 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra, 2015'te hapse atılan İbrahim'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.
İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.
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