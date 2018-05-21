HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla, Enver İbrahim ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 01:31 | Son Güncelleme

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla, Enver İbrahim ile görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan ve kraliyet affıyla geçen hafta serbest bırakılan eski muhalefet lideri Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Başkan Yardımcısı Kalla, Endonezya’ya ziyarette bulunan Enver İbrahim ile resmi konutunda görüştü.

Görüşmede Kalla, Malezya’daki son durumlara ilişkin İbrahim’den genel bilgi alırken, Kalla’nın da katıldığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi de gündeme geldi.

- Necip Rezak’ın soruşturmasında yasalar takip edilmeli

İbrahim, Endonezya’nın eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi ile de yaptığı görüşmesi sonrası basın düzenlenen basın toplantısında, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın soruşturmasında yasaların takip edilmesi gerektiğini Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed’e söylediğini ifade etti.

Rezak’ın tamamen soruşturulmadan cezalandırılmaması gerektiğini vurgulayan İbrahim, kendisine yapılan hatanın tekrar edilmemesi ve sadece yasaların uygulanması talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle 12 Mayıs’ta tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilen Rezak’ın cuma günü de üç apartman dairesinde yapılan aramada, içinde mücevher, saat, para ve lüks eşya bulunan 284 kutuya el konulduğu açıklanmıştı.

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

- Enver İbrahim

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmış ve 2015’te 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra, 2015'te hapse atılan İbrahim'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.

İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
İstanbul-Erzurum uçağına havada yıldırım çarptı!İstanbul-Erzurum uçağına havada yıldırım çarptı!
Bakan Soylu, Diyarbakırlı annelere seslendi: Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyinBakan Soylu, Diyarbakırlı annelere seslendi: Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Enver İbrahim Yusuf Kalla

En Çok Okunan Haberler

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

MAÇ SONUCU | Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul-Erzurum uçağına havada yıldırım çarptı!

İstanbul-Erzurum uçağına havada yıldırım çarptı!

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.