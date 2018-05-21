Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla, Enver İbrahim ile görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan ve kraliyet affıyla geçen hafta serbest bırakılan eski muhalefet lideri Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Başkan Yardımcısı Kalla, Endonezya’ya ziyarette bulunan Enver İbrahim ile resmi konutunda görüştü.

Görüşmede Kalla, Malezya’daki son durumlara ilişkin İbrahim’den genel bilgi alırken, Kalla’nın da katıldığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi de gündeme geldi.

- Necip Rezak’ın soruşturmasında yasalar takip edilmeli

İbrahim, Endonezya’nın eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi ile de yaptığı görüşmesi sonrası basın düzenlenen basın toplantısında, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın soruşturmasında yasaların takip edilmesi gerektiğini Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed’e söylediğini ifade etti.

Rezak’ın tamamen soruşturulmadan cezalandırılmaması gerektiğini vurgulayan İbrahim, kendisine yapılan hatanın tekrar edilmemesi ve sadece yasaların uygulanması talebinde bulunduğunu dile getirdi.