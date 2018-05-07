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Endonezya Devlet Başkanı Widodo Çin Başbakanı Li ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Görüşmede ekonomik ilişkileri ele aldı

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Çin Başbakanı Li Kıçiang, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri görüştü.

Widodo, resmi ziyaret için Cakarta'da bulunan Çin Başbakanı Li'yi Bogor’daki Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede ekonomik ortaklık, ticaret ve yatırım konularının yanı sıra Kuzey Kore barış süreci gibi bölgesel ve uluslararası meseleler de gündeme alındı.

Widodo, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Çin'in özellikle ekonomi, yatırım ve ticari ilişkilerde Endonezya için stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Li de Çin’in bölgesel, ekonomik, altyapı ve endüstriyel kalkınmada Endonezya ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Geçen yılki verilere göre, Çin, 3,4 milyar dolarlık yatırımıyla Endonezya’ya en çok yatırım yapan üçüncü ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 18 artarak 63,3 milyar dolara ulaşmış durumda.

Li, ziyaret çerçevesinde bugün Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ile görüşecek ve Çin-ASEAN ilişkilerinin 15. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılacak.

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