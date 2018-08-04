Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Endonezya’ya gelen Pompeo ile Marsudi, başkent Cakarta’da Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

ABD ve Endonezya arasında herhangi bir ticari sorun bulunmadığını belirten Bakan Marsudi, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin diğer ülkeler ve küresel ticaret ilişkilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiato Lukita’nın geçen ay ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olumlu raporlar aldıklarını aktaran Marsudi, ABD ile güçlü ve karşılıklı olarak yararlı ilişkiler geliştirmek istediklerini vurguladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun 2015 yılında ABD’ye yaptığı ziyarette iki ülke, iş birliklerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı almıştı.

